Tutti per 1 - 1 per tutti: vi presentiamo il film Sky Original in arrivo a Natale

Tutti per 1 - 1 per tutti, la commedia Sky Original diretta da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, sarà il 25 dicembre in prima assoluta su Sky e in streaming su NOW TV, disponibile anche on demand.

Tutti per 1 - 1 per tutti è il grido di battaglia dei Moschettieri nati dalla penna di Alexandre Dumas e soprattutto il titolo del primo dei nuovi film targati Sky Original. Vero e proprio evento di Natale su Sky, il film è il seguito dell'acclamata commedia picaresca Moschettieri del Re - La penultima missione. Sempre diretto da Giovanni Veronesi, Tutti per 1 - 1 per tutti ha come protagonisti tre attori italiani talentuosi e molto amati dal pubblico: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, a cui si uniscono Margherita Buy, Giulia Michelini, Sara Ciocca, Anna Ferzetti, Federico Ielapi, Guido Caprino e Giulio Scarpati. Prodotto da Vision Distribution e Indiana Production, Tutti per 1 -1 per tutti andrà in onda il 25 dicembre in prima assoluta su Sky alle 21.15. La commedia sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV e, oltre a riportarci nella Francia del diciassettesimo secolo, ci aiuterà a comprendere il valore della solidarietà e del coraggio.

Di cosa parla Tutti per 1 - 1 per tutti

Tutti per 1 - 1 per tutti comincia nel presente con il piccolo Antonio, che è innamorato di una bellissima bambina di nome Ginevra che sta per lasciare l'Italia insieme alla madre per trasferirsi in Inghilterra. Antonio è disperato e, per consolarsi, si tuffa nella lettura de I tre moschettieri, diventando un personaggio della storia chiamato Buffon che è orfano di entrambi i genitori. Buffon ammira i moschettieri, che hanno alle spalle 35 anni di onorato servizio alla corona e che da quattro sono diventati tre, dopo che Aramis è morto e si è reincarnato in un lupo. Athos, Porthos e D'Artagnan, tuttavia, hanno perso smalto ed energia, e mentre Athos invita i compagni all'ordine e al rigore, Porthos si è impigrito e D'Artagnan appare sempre più svagato. A ridare nerbo al terzetto ci pensa la regina Anna d'Austria, che incarica i moschettieri di portare a termine un'ultima missione segreta: scortare Enrichetta d'Inghilterra e sua figlia, la Principessa Ginevra, ai confini con l'Olanda. D'Artagnan, Athos e Porthos si mettono dunque in viaggio, accompagnati dall’indovina TomTom e da Buffon, che si è furtivamente intrufolato in una cassa. Durante il loro lungo cammino, verranno applauditi dalla gente e incontreranno una variegata galleria di personaggi, a cominciare da un anarchico Cyrano de Bergerac. Fra battaglie e imboscate, i moschettieri si troveranno a dover scegliere fra il dovere e l'amicizia, e a mettere in discussione tutto quello in cui hanno creduto.

I personaggi di Tutti per 1 - 1 per tutti

Anche se i veri protagonisti di Tutti per 1 - 1 per tutti sono Athos, Porthos e D'Artagnan, la commedia di Giovanni Veronesi è un film corale. Per questo vogliamo raccontarvi qualcosa di ogni personaggio di questa storia avventurosa e unica.

Pierfrancesco Favino è D'Artagnan

D'Artagnan detto "Dart" è un po’ svampito e ha scarso senso pratico, ma è innocente come un fanciullo e crede nell'umana bontà. Da sempre innamorato della Regina, piace alle donne, per esempio a Enrichetta d'Inghilterra, e non esita a cedere di tanto in tanto alla vanità, mettendo un po’ di cipria sul volto e sfoggiando un neo finto. Più dei suoi compagni, D'Artagnan comprende Buffon e il suo sentimento, ed è disposto a tutto pur di aiutarlo, perfino a tradire gli amici e la corona. Primo spadaccino di Francia, D'Art si esprime attraverso un idioma piuttosto buffo che è un miscuglio di creolo, sardo e marchigiano, e spesso utilizza neologismi o scambia una parola per un'altra.

Valerio Mastandrea è Porthos

Porthos è il più coraggioso dei moschettieri e il più recalcitrante nei confronti dell'autorità, a meno che a impartirgli un ordine non sia la Regina. Gli anni hanno reso questo moschettiere cinico, disilluso, sarcastico e perfino un po’ indolente, sebbene tollerante nei confronti delle debolezze dei suoi amici. Porthos, tuttavia, si apre all'amore grazie all'incontro con TomTom, che diventerà la sua bizzarra compagna, una donna da proteggere e accudire, e da interrogare sul futuro.

Rocco Papaleo è Athos

Athos è un uomo tutto d'un pezzo, che sacrificherebbe la vita per gli ideali in cui crede. Combatterebbe all'infinito, se non fosse per una labirintite che lo fa cadere sempre più spesso a terra. Athos è molto autoritario con Porthos e soprattutto con D'Artagnan, ed è il più impermeabile dei tre ai sentimenti. Anche lui è un po’ stanco e vorrebbe andare in pensione e, mentre la sua missione si avvicina alla fine, comincia a cedere all'amore. Athos è l'ultimo dei moschettieri a prendere in considerazione l'idea di togliersi il mantello in nome dell'amicizia.

Giulia Michelini è TomTom

TomTom è un sadico esperimento dei tecnici del Louvre, una strampalata indovina che conosce tutte le strade e le stradine, le salite e le discese di Francia. E’ stata sepolta viva in Provenza nella tomba di Nostradamus ed è stata alimentata a escrementi di pesce gatto e a scaglie di sapone di Marsiglia per farle raggiungere i confini della ragione e toccare le alte sfere della veggenza. TomTom si innamora di Porthos e lo conquista mangiando margherite.

Guido Caprino è Cyrano

L'avversario più temibile dei moschettieri alla loro ultima missione è Cyrano de Bergerac, che non si vergogna del suo nasone, è un provetto cavaliere nonché un abile spadaccino, per l'esattezza il secondo di Francia. Cyrano è a capo della Corte dei Miracoli, una banda di furfanti che imperversa nelle campagne vicino a Parigi e che ha in odio le autorità. Per Cyrano i moschettieri sono servi della corona e D'Artagnan merita di morire.

Anna Ferzetti è Enrichetta d'Inghilterra

Enrichetta è il personaggio forse più negativo di Tutti per 1 - 1 per tutti e incarna il male, in altre parole l'opportunismo e la mancanza d'amore. Bella e altera, non esita a sacrificare la felicità della Principessa Ginevra in nome del potere e della stabilità, e a sedurre D'Artagnan. La Regina Anna d'Austria non la ama, ma Enrichetta va dritta per la sua strada e non esita a preferire ai moschettieri i servizi segreti inglesi.

Federico Ielapi è Antonio, Uno e Buffon

L'impertinente orfano Buffon, che tanto ammira i moschettieri ed è la loro mascotte, diventa Uno quando sposa Ginevra aiutato dai teatranti della Corte dei Miracoli. Buffon, all'inizio della nostra storia, è anche Antonio, un bambino tenero e appassionato che ama profondamente Ginevra e che non accetta che gli venga portata via. Antonio si tuffa avidamente nella lettura de I tre moschettieri, eleggendo Athos, Porthos e D'Artagnan a difesa del suo sentimento e portandoli a mettere in discussione la loro devozione alla corona.

Sara Ciocca è la Principessa Ginevra

Ginevra è sia la bambina amata da Antonio, e colei che gli dona il libro de I tre moschettieri, sia la principessa che Enrichetta d'Inghilterra è determinata a portare con sé in Olanda. Ginevra sogna di fuggire con Buffon, ma sa che la storia gioca in suo sfavore e deve sacrificare i suoi desideri in nome della pace. "Gli amori più belli sono quelli impossibili" - le dice Anna d'Austria, e lei ci crede, consapevole del fatto che le regine non possono scegliere con il loro cuore.

Margherita Buy è la principessa Anna D’Austria

Come i moschettieri, la Regina Anna D'Austria è stanca del suo ruolo. La sua posizione di guida della nazione le impone di prendere decisioni impopolari, come autorizzare la partenza di Enrichetta d'Inghilterra e di Ginevra, a cui è molto affezionata. Per sconfiggere le preoccupazioni la sovrana alza un po’ il gomito con l'alcool, mentre la donna che è in lei vorrebbe farsi amare da D'Artagnan. Ma più dei sentimenti conta per Anna la Ragion di Stato, e mantenersi al passo con un mondo che sta cambiando troppo velocemente.

Giulio Scarpati è Beghelì

La vita non è stata clemente con Beghelì, che con il suo aspetto mostruoso spaventa Buffon. L'uomo ha un uncino al posto della mano, una gamba di legno, la gobba, tante cicatrici e un occhio di vetro. Per salvare dei bambini da un sicuro naufragio, ha dovuto vedersela con gli squali tigre. E’ lui, certamente, il più grande eroe di Tutti per 1 -1 per tutti.

Potrete seguire le peripezie di questa simpatica e sgangherata combriccola di personaggi guardando la commedia di Giovanni Veronesi Tutti per 1 - 1 per tutti, in onda il 25 dicembre in anteprima assoluta su Sky alle 21.15. Oppure potrete vederla in streaming su NOW TV.