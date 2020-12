Tutti per 1 - 1 per tutti: il backstage esclusivo del film con i moschettieri Favino, Mastandrea e Papaleo

News Cinema

Nell'attesa che arrivi su Sky il giorno di Natale, vi mostriamo un video sulla lavorazione di Tutti per 1 - 1 per tutti, un backstage esclusivo del film Sky Original di Giovanni Veronesi.

Era furbescamente intitolato Moschettieri del Re - La penultima missione il primo film, mettendo in chiaro da subito la volontà di fare un seguito con l'ipotetica ultima missione. Che sia effettivamente l'ultima, quella di Tutti per 1 - 1 per tutti, non lo sappiamo con certezza. Ciò che sappiamo invece è che i moschettieri richiamati per la nuova avventura sono Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, affiancati nuovamente nei ruoli secondari da Margherita Buy e dal piccolo Federico Ielapi. Entrano nel cast Giulia Michelini, Guido Caprino, Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani e Anna Bonasso.

Diretto nuovamente da Giovanni Veronesi e da lui scritto insieme a Ugo Chiti, Giulio Calvani e Nicola Baldoni, mette in scena la missione affidata ai moschettieri dalla Regina Anna d'Austria. Nel cammino in sella ai loro destrieri, i nostri eroi guidati dalla veggente Tomtom incontrano la piccola Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d’Inghilterra, e Buffon, un giovane orfanello dai capelli ricci. È uno strampalato viaggio fatto di duelli e incontri fantastici che li mette di fronte a un bivio: è più saggio rimanere fedeli alla Corona o all'amicizia? Il film Sky Original, prodotto da Indiana e Vision Distribution, è stato girato l'estate scorsa prevalentemente in Toscana.

Tutti per 1 - 1 per tutti andrà in onda in prima visione assoluta su Sky venerdì 25 dicembre 2020 alle 21.15 per poi diventare disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il backstage esclusivo di Tutti per 1 - 1 per tutti e più in basso il trailer.



Tutti per 1 - 1 per tutti: Il Backstage Esclusivo del Film - HD