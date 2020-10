Tutti parlano di Jamie: il trailer e il poster del musical su un ragazzo che sogna di diventare una drag queen

News Cinema

In occasione del Coming Out Day, arrivano il primo trailer e il poster di Tutti parlano di Jamie, adattamento del musical teatrale inglese che racconta di un adolescente che sogna di diventare una drag queen.

Il Coming Out Day è occasione per goderci insieme il primo trailer, insieme al poster, del trascinante Tutti parlano di Jamie. Ispirato a una storia vera, è l’adattamento di un musical inglese che ottenuto un grande successo a teatro, in arrivo prossimamente nelle sale distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il protagonista di Tutti parlano di Jamie è l’esordiente Max Harwood, insieme a lui Sarah Lancashire, Lauren Patel e Richard E. Grant. Il regista della produzione teatrale, Jonathan Butterell, esordisce con questo film alla regia per il cinema, con la sceneggiatura e i testi delle canzoni firmati da Tom MacRae, le canzoni di Dan Gillespie Sells e una colonna sonora composta da Sells e Anne Dudley.

La trama di Tutti parlano di Jamie

Jamie New ha sedici anni e non si sente come gli altri: invece di dedicarsi a una “vera” carriera, sogna di diventare una drag queen. Incerto sul suo futuro, Jamie è sicuro di una cosa: sarà sensazionale. Supportato dalla sua amorevole madre e dai suoi fantastici amici, Jamie supererà i pregiudizi, sconfiggerà i bulli e uscirà dall’oscurità… sotto i riflettori

Il primo trailer di Tutti parlano di Jamie

Tutti parlano di Jamie: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il poster di Tutti parlano di Jamie