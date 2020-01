Tutti i vincitori dei Critics' Choice Awards: C'era una volta... a Hollywood è il miglior film

News Cinema

Il film di Tarantino si aggiudica quattro premi importanti, in una serata che vede premiato come miglior attore Joaquin Phoenix, arrestato per le proteste sul clima. Delusione per The Irishman.

Lo scorso 8 dicembre vi avevamo annunciato le candidature per i 25esimi Critics' Choice Awards. Tutto lasciava presagire un trionfo per The Irishman di Martin Scorsese, ma delle sue 14 nomination, il film prodotto da Netflix ne ha vista concretizzarsi soltanto una, mentre il vincitore assoluto è stato C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino con 4 premi. Joaquin Phoenix ha ottenuto un nuovo riconoscimento come miglior attore, nel giorno in cui è stato arrestato per le proteste sul cambiamento climatico. Ricordiamo che oggi, 13 gennaio alle 14.20 ora italiana, verranno annunciate le nomination più importanti, quelle dell'Academy. Qua sotto tutti i vincitori dei Critics' Choice Awards per quanto riguarda il cinema, annunciati ieri sera nella serata di Gala presentata da Taye Diggs.

Miglior film: C'era una volta... a Hollywood

Miglior attore: Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice: Renée Zellweger, Judy

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, C'era una volta... a Hollywood

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior giovane attore/attrice: Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Miglior cast: The Irishman

Miglior regista: Sam Mendes per 1917, ex aequo con Bong Joon Ho per Parasite

Miglior sceneggiatura originale: Quentin Tarantino, C'era una volta... a Hollywood

Miglior sceneggiatura non originale: Greta Gerwig, Piccole donne

Miglior fotografia: Roger Deakins, 1917

Miglior scenografia: Barbara Ling, Nancy Haigh, C'era una volta... a Hollywood

Miglior montaggio: Lee Smith, 1917

Migliori costumu: Ruth E. Carter, Dolemite Is My Name

Miglior trucco e acconciature: Bombshell

Migliori effetti visivi: Avengers: Endgame

Miglior film d'animazione: Toy Story 4

Miglior action movie: Avengers: Endgame

Miglior commedia: Dolemite Is My Name

Miglior film horror/fantascienza: Noi

Miglior film straniero: Parasite

Miglior canzone: Glasgow (No Place Like Home), A proposito di Rose ex aequo con (I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman

Miglior colonna sonora: Hildur Guðnadóttir – Joker