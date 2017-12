Tutti i soldi del mondo: in anteprima il character poster italiano di Christopher Plummer

A tempo di record, Ridley Scott ha rigirato le scene di Tutti i soldi del mondo con Kevin Spacey sostituendolo con Christopher Plummer, e, pur restando in dubbio sulla scelta fatta di cancellare il lavoro di un bravo attore, va anche detto che per motivi di età ed esperienza il sostituto potrebbe rivelarsi meglio del titolare e già dalle prime scene viste qualcuno ha parlato di possibile candidatura all'Oscar per l'attore canadese, indimenticato interprete, in gioventù, di film come Tutti insieme appassionatamente.

Adesso arriva in anteprima il character poster di Tutti i soldi del mondo a mostrarcelo nel ruolo di Jean Paul Getty, il severo magnate americano chiamato a pagare un riscatto per il rapimento del giovanissimo nipote John Paul Getty, avvenuto in Italia nell'estate del 1973. Fu un caso che fece molto scalpore anche perché i rapitori, per dimostrare che facevano sul serio, mozzarono un orecchio al ragazzo. Dopo una vita sfortunata, cieco e paralizzato per un'overdose di droga all'età di 24 anni, il dissoluto rampollo dei Getty è morto a Londra nel 2011 a soli 54 anni.

Il film di Ridley Scott ci riporterà indietro nel tempo a quella tragica estate ed è uno dei più attesi dell'anno nuovo. Da noi uscirà il 4 gennaio distribuito da Lucky Red.