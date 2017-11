Tutti i soldi del mondo: ecco il trailer con Christopher Plummer

Alla velocità della luce Ridley Scott ha rigirato scene cruciali di Tutti i soldi del mondo, richiamando i protagonisti Michelle Williams e Mark Wahlberg perché le interpretassero di nuovo con Christopher Plummer al posto di Kevin Spacey. Deve essere stata un'esperienza davvero particolare per gli attori coinvolti ma ora, per quanto ci dispiaccia veder cancellato un talento come quello di Spacey, va detto che la sostituzione, artisticamente, potrebbe anche giovare al film.

Intanto Spacey ha 59 anni mentre Plummer ne ha quasi 88 e non ha bisogno di essere invecchiato (a dire il vero il make up di Spacey non ci aveva convinto molto) e inoltre l'attore canadese ha il giusto piglio autoritario del vero John Paul Getty, il milionario americano chiamato a pagare i soldi del riscatto per il nipote sedicenne e scapestrato, rapito a Roma nell'estate del 1973.

A giudicare dalla ricostruzione d'epoca e dagli attori, insomma, pare che stavolta Scott abbia tra le mani un successo annunciato. Noi lo vedremo l'11 gennaio 2018 e questo è il nuovo trailer.