Tutti i santi giorni: il film da vedere e commentare insieme martedì 14 aprile con SimulWatch

Uno dei migliori film di Paolo Virzì, interpretato da Luca Marinelli e Thony. Appuntamento su SimulWatch martedì 14 aprile alle 16:30.

La visione condivisa di martedì 14 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film diretto da uno dei più importanti registi italiani contemporanei, Paolo Virzì, con protagonisti Luca Marinelli e Thony: si chiama Tutti i santi giorni, e non lo dovreste proprio perdere.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Tutti i santi giorni e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 14 aprile alle ore 16:30.

Liberamente tratto dal libro "La generazione" di Simone Lenzi, conterraneo di Virzì e noto anche come cantante dei Virginiana Miller, Tutti i santi giorni racconta la storia di Guido (Luca Marinelli) e Antonia (Thony), una coppia di trentenni diverissimi tra loro per provenienza geografica, interessi e carattere, ma molto innamorati. Il loro rapporto viene però messo in discussione quando decidono di voler fare un figlio. Dopo ripetuti tentativi, si accorgono di non riuscirci. Realizzare il loro desiderio porterà alla nascita di molte problematiche, dovute anche al fatto di riuscire a conciliare le loro giornate, scandite da orari lavorativi al contrario.

Girato da Virzì subito dopo l'ambizioso N io e Napoleone, Tutti i santi giorni è un film piccolo e intimo, nel quale il regista di Livorno riesce a tirare fuori il meglio dalla storia, dai personaggi e dai suoi attori: il risultato è quello di una commedia di grande freschezza, lontana dai troppi stereotipi del cinema italiano, capace di portare al riso così come alla commozione lavorando in sottrazione, senza artificiosità inutili o costruzioni ricattatorie.



