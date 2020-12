Tutti i grandi film in streaming che nel 2020 hanno compiuto vent'anni

News Cinema

Abbiamo scelto per voi i migliori film in streaming usciti nel 2000

Quanti di voi ricordano che grande anno di cinema ha iniziato questo millennio? Il 2000 ha regalato al pubblico cinematografico una serie di titoli di valore indiscutibile, provenienti da tutto il mondo e in grado sia di confermare la grandezza di autori già consolidati che di lanciare la carriera di coloro che sarebbero poi diventati cineasti fondamentali del nostro presente. Tra i capolavori che hanno dunque compiuto vent’anni proprio nel 2020 abbiamo selezionato cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio di un’annata notevole. Troverete commedie, drammi, thriller e azione raffinata tra loro: a testimonianza che il cinema, quando realizzato con classe, davvero non conosce barriere di genere o tono. Buona lettura.

I migliori cinque film che compiono vent’anni nel 2020

5 - Memento

Il film che ha lanciato la carriera di Christopher Nolan rimane ancora oggi un puzzle psicologico e narrativo di portata davvero impressionante. La struttura del noir viene rispettata e insieme re-interpretata con maestria da una sceneggiatura portentosa, giustamente candidata all’Oscar. Una trama che si riavvolge su se stessa per raccontare dell’ineluttabilità del destino umano. La storia è ciclica, e Memento ce lo ricorda in tutta la sua forza espressiva. Cast composto da un Guy Pearce magistrale, accompagnato da Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano. Disponibile su Apple Itunes.

4 - Quasi famosi

Quando Cameron Crowe voleva raccontare il suo amore per la musica, nessuno sapeva farlo come lui. Il suo capolavoro è una commedia esistenziale sulla crescita e la presa di coscienza in un mondo fatto di lustrini, riflettori e rapporti fin troppo effimeri, come imparerà a proprie spese il giovane protagonista, alter-ego di Crowe. Quasi famosi è un cult-movie senza tempo, fatto di momenti dolcissimi come la confessione d’amore a Penny Lane. Un cast in cui spiccano a supporto attori di razza come Frances McDormand e Philip Seymour Hoffman. Oscar per la sceneggiatura originale, uno script come oggi non se ne scrivono davvero più. Indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes.

3 - La tigre e il dragone

Il capolavoro che ha finalmente legato lo spettacolo mainstream occidentale con le regole estetiche e narrative del wu xia pian orientale. E a farlo non poteva che essere Ang Lee, regista con due anime che riesce spesso a fondere con armonia e classe sopraffina. La tigre e il dragone è stato per molti versi un film di svolta, uno spettacolo mai visto dal grande pubblico capace di ammaliarlo a livello visivo e rubargli il cuore col romanticismo della storia d’amore principale. Nel cast grandi interpreti come Michelle Yeoh e Chow-Yun Fat. Quattro Oscar, ne avrebbe meritato un quinto per la miglior regia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

2 - Cast Away

Il genio di Robert Zemeckis mette al servizio di Tom Hanks il ruolo di una vita, quello di un Robinson Crusoe contemporaneo che sopravvive - anzi vive - per quattro anni su un’isola deserta. Cast Away è cinema epico, monumentale e insieme intimista: un connubio che Zemeckis e pochissimi altri sanno creare con tale potenza espressiva. E poi ovviamente c’è il suo protagonista, un attore che sa arrivare al cuore dello spettatore e raccontargli una vita intera solo con uno sguardo. Una delle prove più grandi della storia del cinema, ingiustamente premiata soltanto con una nomination all’Oscar. È un film straziante Cast Away, è uno spettacolo dei sentimenti e una rappresentazione della forza di volontà umana giganteschi. Si piange per la perdita di un pallone da volley, un colpo di genio reso leggendario da attore e regista. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

1 - Fratello, dove sei?

Joel e Ethan Coen hanno dichiarato di non aver mai letto l’Odissea, eppure vi hanno tratto il film perfetto. Commedia che vede protagonisti tre idioti evasi durante la Grande Depressione americana, Fratello, dove sei? è un lungometraggio on the road dove gli incontri sono folli, terrificanti, ammalianti. Un viaggio nell’America rurale, bigotta, irresistibile. Fotografato dal genio di Roger Deakins, il film dei Coen fonde storia e visione creando un universo cinematografico senza precedenti, una commedia dell’assurdo con personaggi e situazioni esilaranti. George Clooney, John Turturro e Tim Blake Nelson sono il trio straordinariamente affiatato che regge la storia fino alla sua folle conclusione. Un gioiello assoluto di cinema surreale e personale. Insieme a Non è un paese per vecchi il capolavoro dei Coen. Il che significa capolavoro assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Se avessimo voluto espandere il 2000 a i suoi migliori dieci film avremmo inserito questi altri cinque titoli: In the Mood for Love di Wong Kar-wai (purtroppo non disponibile in streaming), Il gladiatore di Ridley Scott, Amores Perros di Alejandro Inãrritu, Mission: Impossible 2 di John Woo e un piccolo e “dimenticato” cult-movie come Le vie della violenza, esordio alla regia di Christopher McQuarrie interpretato da Benicio Del Toro, Ryan Phillippe, Juliette Lewis e Taye Diggs. Se vi capita recuperatelo assolutamente, possiede dei momenti di cinema davvero notevoli.