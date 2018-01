Tutti gli uomini di Victoria: arriva al cinema la commedia con Virginie Efira - Ecco le clip del film

Una donna sull'orlo di un esaurimento nervoso. Se non fosse che Virginie Efira, bionda piena di ironia e fascino amata dal pubblico francese, è di quelle toste, in grado di prendere la vita con la giusta dose di fatalismo. Tutti gli uomini di Victoria, da oggi al cinema, racconta, appunto, della sua lotta quotidiana contro il tempo che non basta mai, divisa fra l'impegnativo lavoro come avvocatessa penale, due figlie a cui badare e una certa rassegnazione in camera da letto.





La belga Efira - attenzione a non prenderla per francese, si arrabbia come Poirot - rappresenta alla perfezione le quarantenni di oggi, senza complessi, libere sessualmente e pronte a rimanere sole piuttosto che rassegnarsi ad avere accanto un uomo da niente.



Ne circolano di uomini, intendiamoci, nella sua camera da letto buia, ma senza suscitare in Victoria molto più che qualche sbadiglio. Eppure due uomini ce li ha sempre in mezzo: uno è un suo ex cliente che accetta di farle da stagista/ragazzo alla pari/sguattero, l'altro lo difende in tribunale salvo pentirsene subito dopo aver preso la decisione.



Justine Triet, uno dei nuovi talenti del cinema francese dopo l'apprezzato La battaglia di Solferino, ha scritto e diretto una commedia al femminile divertente e non superficiale, che con la dovuta ironia e leggerezza ci mette a confronto con le nostre debolezze, ma anche con la forza di reagire.



In attesa che andiate a vedere il film al cinema, ve ne diamo un'anteprima con alcune scene: