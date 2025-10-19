Tutti giù per terra ad Alice nella Città, Cinzia Scaglione: È un corto duro e necessario sulle conseguenze di una violenza"

News Cinema

Diretto da Marco Simon Puccioni, "Tutti giù per terra" è stato presentato alla XXIII edizione di Alice nella Città. Ne parla direttamente Cinzia Scaglione, protagonista e sceneggiatrice del corto.

Due attrici, due età diverse, un solo personaggio che incarna la fragilità e la forza di chi sopravvive alla violenza. In Tutti Giù per Terra, presentato in anteprima il 18 ottobre nella sezione Onde Corte - Proiezioni Speciali di Alice nella Città, che si svolge in modo parallelo ma autonomo rispetto alla Festa del Cinema di Roma, il regista Marco Simon Puccioni racconta la storia di Viola, interpretata da Cinzia Scaglione e dalla giovane Beatrice Stella, appena undicenne, immortalate nella foto in alto al photocall del festival.

Il cortometraggio, che include nel cast anche Tommaso Ragno, affronta con lucidità e poesia il trauma del bullismo e della violenza sessuale, alternando un linguaggio realistico a suggestioni oniriche. Tutti Giù per Terra denuncia i limiti di un sistema giudiziario incapace di proteggere le vittime, ma al tempo stesso lascia intravedere un fragile spiraglio di speranza.

Cinzia Scaglione è sceneggiatrice e interprete di Tutti giù per terra

"L’idea nasce da uno spettacolo teatrale “Viola non è il mio nome” che ho portato in scena per diverso tempo, di cui ne ero interprete principale, co-autrice e regista", spiega Cinzia Scaglione. "Spettacolo tratto - e riadattato - dal libro Stupro di Alberto Bottacchiari. È da lì che ho preso spunto, ma per la scrittura del corto mi sono poi allontanata, sviluppando una narrazione più visionaria."



"Mi considero un’artista impegnata nel sociale. Da anni ormai porto avanti una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso il teatro e il cinema. Lo faccio come attrice e come autrice. È una missione la mia, che nasce da una vicenda personale. Conosco molto bene ciò di cui parlo."



"In questo corto si parla di un altro tipo di violenza - stupro e bullismo - violenza fisica e violenza psicologica.

È un corto duro, ma direi necessario, che affronta senza filtri le conseguenze devastanti della vittima e l’impotenza, che spesso diventa silenziosa complicità, di un sistema che ha numerose falle. Non ci protegge davvero."



"Con questa sceneggiatura ho vinto il bando Nuovo Imaie. L’ho scritta in collaborazione con Costanza Bongiorni e poi ha dato il suo apporto anche il regista Marco Simon Puccioni, non appena ha sposato il progetto e la causa. Ne sono onorata perché Marco, oltre ad essere un grande professionista, ha una enorme sensibilità. E l’abbiamo realizzata con Inthefilm di Giampietro Preziosa e il supporto di privati.

Mi sono cibata dell’intensità di Tommaso Ragno, il rapporto tra Viola e il commissario è il fulcro della narrazione. E poi c’è l’intreccio fondamentale con il piano temporale del passato e quindi con la Viola bambina, interpretata da Beatrice Stella."



"Non è stato semplice interpretare questo ruolo, la sensazione della violenza, di quella sofferenza atroce si è protratta dentro di me per diversi giorni. Devo però dire che mi sono sentita protetta dal regista, che ha avuto un approccio estremamente sensibile.

È una storia di dolore, un atto di denuncia e memoria. Perché nessuna voce dovrebbe spegnersi nell’indifferenza. Il mio, il nostro, in generale, vuole essere anche un invito a credere in una possibilità del cambiamento. Iniziamo da una rivoluzione culturale."

Qui sotto il teaser trailer di Tutti giù per terra.