Tutti contro John Wayne: via la mostra permanente sull’attore dalla University of Southern California

La USC, università nel cuore di Los Angeles, ha deciso di eliminare l'esposizione permanente dedicata a John Wayne per le posizioni politiche dell'attore.

John Wayne continua a essere il nemico numero uno di quanti, negli Stati Uniti, stanno protestando contro il razzismo e si stanno ribellando ad abusi di potere come quello che ha portato all'uccisione di George Floyd. Il protagonista di tanti memorabili western è già stato attaccato, a fine giugno, dal partito democratico di Orange Country, che ha chiesto di cambiare nome al John Wayne Airport e di togliere di mezzo la statua in bronzo dell'attore che è sempre stata il fiore all’occhiello dell’'aeroporto. Adesso a scagliarsi contro il Ringo di Ombre Rosse è la University of South California, situata nel cuore di Los Angeles. A seguito di veementi proteste degli studenti, cominciate già lo scorso autunno, la USC ha deciso di smantellare la mostra permanente dedicata a Wayne che si trova presso la School of Cinematic Arts.

L'attore aveva ottenuto una borsa di studio negli anni '20 per le sue doti atletiche nel football e nel 2012 l'università aveva deciso di dedicargli un'esposizione permanente. A dicembre la USC aveva risposto alle polemiche mettendo in mostra anche artisti che si battevano contro pregiudizi di vario genere. Adesso invece, ha scelto di togliere di mezzo il buon vecchio John, che poi tanto buono non era se nel 1971, in un'intervista rilasciata a Playboy, arrivò a dire: "Credo nella supremazia bianca, non mi sento in colpa per il fatto che, cinque o dieci generazioni fa, questi individui fossero schiavi".

La University of Southern California ha motivato la sua decisione spiegando che, alla luce delle proteste che fanno capo e sostengono il movimento Black Lives Matter, la USC ha intenzione di reinventarsi come istituzione capace di sostenere la cultura antirazzista. "Ecco perché" - si legge alla fine di una dichiarazione ufficiale, pubblicata anche sull'account Twitter dell’università - "è stato deciso di rimuovere la Mostra su Wayne".