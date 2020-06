Tutte lo vogliono: Enrico Brignano fra maiali mangia-pizza e orgasmi femminili

News Cinema

Enrico Brignano è protagonista con Vanessa Incontrada della commedia di Alessio Maria Federici Tutte lo vogliono, storia di un'improbabile coppia.

Tutte lo vogliono rappresenta la seconda collaborazione al cinema fra Alessio Maria Federici, che nel 2018 ha diretto il notevole Uno di famiglia, ed Enrico Brignano. Il primo film che il regista e l'attore avevano fatto insieme era Stai lontana da me, remake di una spassosa commedia francese. Qui l'idea è originale (alla sceneggiatura hanno lavorato in tanti), si ride molto "all'italiana", in primis per le battutacce, e c'è un protagonista che potrebbe essere la versione buffa del Marcello di Dogman, visto che di mestiere fa il toelettatore di cani. Epperò Orazio, che possiamo tranquillamente inserire nella categoria dei looser o dei "soggettoni", almeno fino a un certo punto ha qualcosa a che fare con il personaggio interpretato da Richard Gere in American Gigolò. Ovviamente è meno avvenente del Julian impersonato dall'ex sex-symbol americano, ma riesce a rendere particolarmente contente le donne, o meglio una donna, che ha il volto di Vanessa Incontrada.

Tutte lo vogliono: la trama e il trailer

Chiara è una donna bella e sofisticata che di mestiere fa la "food designer", in altre parole prepara cibo bello da guardare. Orazio, invece, svolge una professione meno cool e attraente, visto che è uno sciampista per cani, lavora per un maghrebino con la mania delle soap opera e, da cicciottello, ama la buona tavola. Sono passati ben 4 anni dalla sua ultima relazione sentimentale e ormai il brav'uomo preferisce decisamente la compagnia degli animali a quella delle donne, sfaccettate come diamanti e quindi incomprensibili per il maschio medio. Chiara, al contrario, una liaison amorosa ce l'ha: ha incontrato un vecchio amico lungamente desiderato durante l'adolescenza, Raffaello, che la ama teneramente e potrebbe essere il suo compagno per la vita. C'è un problema però. Chiara, per quanto innamorata, non riesce a raggiungere l’orgasmo, e così viene messa in contatto con un guru del sesso. Qualcosa però va storto e Chiara si ritroverà a interagire con Orazio, che mai avrebbe immaginato di poter incontrare un esponente dell'altro sesso così meraviglioso.

Enrico Brignano e gli animali

Il più grande desiderio del simpatico Orazio, che lavora indossando un costume da cane e ha una macchina che sembra il muso del migliore amico dell'uomo (orecchie comprese), è diventare un videomaker e trovare il successo attraverso una serie di filmini che abbiano per protagonisti gli animali, animali che fanno cose strane, non osé, per carità, ma semplicemente bizzarre. Questa caratteristica del personaggio ha imposto all'attore alcune scene con animali veri, e si sa che le creature diverse dagli esseri umani possono essere compagni di set davvero spinosi. Con l'umorismo travolgente che lo caratterizza, Brignano ha raccontato il lavoro insieme a scimpanzé, maiali e cani. "C'era un porcellino vietnamita di 300 kg, annoiato" - ha detto per esempio - ma mangiava la pizza bianca come un macchinista, perché i macchinisti magari hanno un cavo in mano e vanno di fretta, quindi mangiano la pizza bianca senza guardarla". Parlando invece dello scimpanzé con cui si trova a percorrere una strada di montagna a inizio film, ha precisato che era di nazionalità francese e, rifacendosi a uno dei suoi sketch teatrali più celebri e spiritosi, ha narrato: "Già non sono simpaticissimi i francesi, e infatti lui diceva cose come Egalité, Liberté, Fraternité, la Bastiglia, la ghigliottina, la capocciata di Zidane. Io dovevo guidare il pulmino, ricordare le battute, mentre lui faceva quello che voleva. A un certo punto se l'è fatta sotto. Una puzza… E io dovevo continuare a recitare". Poi c'era un pappagallo, quel pappagallo che, come avete visto dal trailer, consente all'attore di dialogare con una suora a botte di doppi sensi.

La risata sul palco è meglio dell'orgasmo

Enrico Brignano, come Orazio, non è mai stato un latin lover né un Don Giovanni. Come ha scritto il nostro Antonio Bracco, che ha partecipato alla conferenza stampa di Tutte lo vogliono nel 2015, Brignano non ha fatto mistero di questa sua scarsa capacità di seduzione, soprattutto in età giovane, e ha raccontato: "Sono sempre stato quello simpatico, che teneva banco e faceva ridere tutte, poi le donne mi salutavano e andavano con il bel tenebroso e depresso per assecondare la sindrome da crocerossina. A me restava l’'amica improponibile, bassa e grassa, con i baffi, il neo peloso che neanche per una botta e via poteva andar bene, semmai per una botta in testa e basta". Sulla simpatia di Brignano chi scrive non ha dubbi, avendolo conosciuto ai tempi dell'università quando, nella lunghissima attesa di un esame, intratteneva tutti gli altri studenti ben più terrorizzati di lui all'idea di prendere un brutto voto. Nemmeno l'amore dell'attore per il suo mestiere va messo in discussione, come spiega lui stesso durante questa intervista che noi di comingsoon.it abbiamo realizzato poco prima dell'uscita di Tutte lo vogliono.