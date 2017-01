Tutte le manie di Bob diventa un film per la tv

Nel 1991 Frank Oz diresse un film molto divertente intitolato Tutte le manie di Bob, con Bill Murray e Richard Dreyfuss in uno dei suoi pochi ruoli comici.

Come sembra oggi diventata tradizione, anche questa commedia avrà un reboot al femminile, in questo caso televisivo. A commissionare What About Barb? (in inglese il film si intitolava What About Bob?) è stata infatti la NBC, dopo un inizio del progetto alla ABC.

Come nell'originale, ci sarà una psicanalista insofferente alle prese con una paziente troppo invadente e bisognosa, che si presenta nella sua casa delle vacanze incasinandole la vita, mentre la sua famiglia la accoglie a braccia aperte.

Le riprese del film furono tutt'altro che idilliache. Dreyfuss, che non ha mai avuto peli sulla lingua, l'ha definita "un'esperienza terribilmente spiacevole. Io e Bill Murray non andavamo d'accordo. Ma devo concederglielo: non mi piace, ma mi fa ridere ancora adesso. E sono anche invidioso perché gioca a golf meglio di me".

Dal canto suo, Bill Murray non ha smentito le dichiarazioni di Dreyfuss, confessando di averlo fatto ammattire sul set. Entrambi comunque concordano sul fatto che proprio la loro dinamica reale rese il film così divertente.