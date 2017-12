Turtles All the Way Down di John Green diventerà un film della Fox

La Fox 2000, branca della 20th Century Fox, ha acquistato i diritti cinematografici di Turtles All the Way Down, nuovo romanzo di John Green appena pubblicato negli Stati Uniti. Continua così il sodalizio tra lo scrittore e la Major: Colpa delle stelle e Città di carta sono già stati portati sul grande schermo dalla Fox e specialmente il primo, interpretato da Shailene Woodley e Ansel Elgort, si è rivelato un enorme successo di pubblico incassando solo in America ben 124 milioni di dollari, essendone costati soltanto 12.

Al centro della vicenda di Turtles All the Way Down c'è una sedicenne di nome Aza affetta da un disordine ossessivo-compulsivo. L'adolescente e la sua amica Daisy cercano di risolvere il mistero della scomparsa del miliardario Russell Pickett per incassare la ricompensa di 100.000 dollari. Il nocciolo principale della questione sembra essere il rapporto complesso tra l'uomo e suo figlio Davis...

John Green parteciperà all'adattamento del progetto come produttore esecutivo. Non si conosce ancora chi scriverà la sceneggiatura del film.