Tucker Film porta nei cinema italiani i film di Hamaguchi Ryusuke

Uscirà nelle sale il 26 agosto Il gioco del destino e della fantasia, Orso d'Argento al Festival di Berlino, mentre il Drive My Car premiato a Cannes per la migliore sceneggiatura debutterà alla fine di settembre.

Quanti tra voi seguono il cinema dei grandi festival internazionali - chi, fortunato, di persona; chi, invece, fortunato in maniera diversa ma fortunato lo stesso, attraverso le cronache e le critiche di Comingsoon.it - sa bene come ci sia un nuovo autore che in brevissimo tempo è diventato uno dei beniamini dei cinefili e dei critici di mezzo mondo.

Parliamo del giapponese Hamaguchi Ryusuke, quello che nel giro di una manciata di mesi ha vinto l’Orso d’Argento a Berlino con Wheel of Fortune and Fantasy (in Italia: Il gioco del destino e della fantasia) e il premio per la miglior sceneggiatura a Cannes con Drive My Car.

Ora tutti coloro i quali sono rimasti incuriositi da questo autore avranno la possibilità di vedere i suoi film nelle sale: a portare i due titoli nei nostri cinema sarà infatti la valorosa Tucker Film, reduce dal successo della monografia su Wong Kar Wai, che distribuirà sia Il gioco del destino e della fantasia (con una data d'uscita fissata per giovedì 26 agosto), sia Drive My Car (che debutterà nelle sale alla fine di settembre).

Oltre ai due titoli che verranno distribuiti da Tucker, Hamaguchi - classe 1978 - ha diretto tra gli altri anche un film dal titolo Happy Hour, presentato nel 2015 a Locarno, è stato in concorso a Venezia nel 2018 con Asako I & II e ha scritto per Kiyoshi Kurosawa la sceneggiatura di Wife of a Spy, film che ha vinto il Leone d'Argento durante la scorsa edizione della Mostra del Cinema.

Come ricorda il comunicato stampa con cui Tucker ha annunciato la distribuzione dei suoi film, la filosofia artistica di Hamaguchi può essere sintetizzata in una sua breve frase: «Divertitevi ad essere sorpresi dall’imprevedibilità del mondo!».