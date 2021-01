Tua per sempre: il trailer del film Netflix che conclude la trilogia romantica con Lara Jean e Peter

News Cinema

Dopo Tutte le volte che ho scritto ti amo e P. S. Ti amo ancora si conclude la serie di teen movie ultra-romantici tratti dai libri di Jenny Han. In streaming su Netflix dal 12 febbraio.

Tratti dai romanzi di Jerry Han, Tutte le volte che ho scritto ti amo e il suo primo seque, P. S. Ti amo ancora, sono teen movie targati Netflix che hanno conquistato ragazze e ragazzi di tutto il mondo raccontando la storia d'amore tra Lara Jean e Peter, interpretati da Lana Condor e Noah Centineo.

Ora questa saga a tutto romanticismo sta per concludersi con un terzo e ultimo film, Tua per sempre, che debutterà in streaming sulla piattaforma di Netflix il 12 febbraio.

Di seguito il trailer e la trama ufficiale del film:

Mentre Lara Jean Covey si prepara alla fine del liceo e all'inizio dell'età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma.