Tron: Ares è il titolo di Tron 3 che Jared Leto si lascia sfuggire su Twitter

L'attore prima posta su Twitter e poi cancella il titolo di Tron 3, che al momento è Tron: Ares, confermando la sua presenza nel nuovo film della saga iniziata nel 1982.

Il titolo di Tron 3 è Tron: Ares. L'informazione, o meglio il segreto svelato, arriva dal protagonista Jared Leto, che è solito riversare sui social, di cui fa largo uso, tutto il suo entusiasmo di attore.

Lo ha fatto di recente su Instagram annunciando che interpreterà Andy Warhol in un futuro biopic sull'artista e poi ieri, su Twitter, confermando la sua presenza in... Tron: Ares, appunto. Qualcuno, però, deve aver rimproverato il nostro, che ha subito modificato il post togliendo la frase incriminata e lasciando il resto. Ma un suo follower e stato più furbo e nessuno potrà cancellare dalla rete per i secoli del secoli la rivelazione, che appare in uno screenshot del tweet.

Il titolo del sequel di Tron Legacy potrebbe sempre cambiare, anche se ricordiamo che, nel 2017, quando Leto aveva legato il proprio nome al progetto, girava voce che avrebbe interpretato un personaggio di nome Ares. Ecco comunque il post completo: "Sono davvero contento e orgoglioso si confermare che reciterò in TRON: ARES. Ci impegneremo al massimo per creare qualcosa che spero tutti amerete. Abbiamo in serbo per tutti voi idee molto speciali. Ci vediamo nella rete".

Abbiamo parlato di Tron 3 giusto ieri, dicendo che a dirigerlo sarà Garth Davis, già regista di Lion e Maria Maddalena. Nessuna notizia trapela su un eventuale inizio riprese del nuovo capitolo di un'appassionante saga avviata nel 1982 da Tron.