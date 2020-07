Tron 3 si farà, con Jared Leto forse protagonista!

News Cinema

Due fonti, una anonima e l'altra no, danno per certo Tron 3 si farà e una sostiene che il protagonista sarà Jared Leto.

Il tanto auspicato Tron 3, per cui si erano riaccese le speranze nel mese di aprile, grazie a una dichiarazione del regista di Tron: Legacy Joseph Kosinski (che era fiducioso in un futuro del franchise), si farà. Si farà perché ci sono ben due fonti che ne danno notizia. Una, anonima, è interna alla Disney e vuole protagonista del film niente meno che Jared Leto. Il misterioso informatore ha spiegato inoltre che il progetto è già stato avviato e che si sta cercando un regista. Ha aggiunto infine che il nuovo film sarà un sequel più che un reboot e che potrebbero tornare gli attori di Tron: Legacy.

Queste succose novità sono state accolte con scetticismo dal popolo della rete, ma Theplaylist, che ci ha dato la news, conferma che in primavera diversi registi sono stati effettivamente interpellati per un "progetto Tron" a cui era legato Jared Leto.

La seconda fonte è Mitchell Leib, presidente del reparto musiche e colonne sonore della Disney, che ha parlato del lavoro straordinario fatto dai Daft Punk per Tron: Legacy e ha detto che il gruppo è stato ricontattato per la colonna sonora di un terzo film della serie. "Stiamo pensando di fare Tron 3" - ha dichiarato. "Abbiamo una sceneggiatura fantastica, una sceneggiatura davvero fenomenale di cui siamo felicissimi. Se anni fa non era il momento giusto per farlo, invece adesso lo è. Abbiamo imparato diverse lezioni da Tron: Legacy. La prima cosa giusta da fare è riavere i Daft Punk e sentire se sono interessati. Ancora non sappiamo chi dirigerà il film. Speriamo che Joe Kosinski tornerà per fare un nuovo film. Molte cose devono andare al posto giusto".

Di un coinvolgimento di Jared Leto in un terzo film di Tron si era parlato già nel 2017. Certo, sarebbe fantastico vederlo in un nuovo capitolo della saga. E se questo nuovo capitolo avesse le musiche dei Daft Punk, allora sì che la gioia di molti sarebbe incontenibile. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi, ricordandovi che il primo Tron era uscito nel 1982 e aveva avuto un grosso seguito, mentre il secondo, arrivato nel 2010 aveva raggiunto un risultato piuttosto deludente al botteghino.