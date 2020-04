Tron 3: non tutto è perduto, lo dice il regista Joseph Kosinski

News Cinema

Il tanto atteso sequel dello sfortunato Tron: Legacy potrebbe diventare realtà, le idee ci sono.

Se c’è speranza di uscire dal Coronavirus, allora possiamo augurarci, fra le altre cose, che diventi realtà un film dai destini altalenanti e purtroppo mai realizzato: Tron 3, o meglio il sequel di Tron: Legacy, che a sua volta era il seguito di Tron, film di culto del 1982 che vedeva nel ruolo del programmatore di software Kevin Flynn un grandissimo Jeff Bridges.

Dopo l'uscita di Tron: Legacy e il suo deludente risultato al botteghino (400 milioni di dollari a fronte dei 170 di budget), si è parlato a più riprese di un terzo possibile film, ma ogni volta la Disney finiva per raffreddare gli entusiasmi. Oggi però qualcosa è cambiato, e le buone notizie arrivano proprio dal regista di Tron: Legacy Joseph Kosinski, che ha fatto importanti dichiarazioni nel corso di un’intervista rilasciata al sito comicbook.

Kosinski ha detto innanzitutto che il franchise è ancora un bel gioiello nella corona della Disney e che ci sono fan, spesso armati di petizioni, che invadono i corridoi della sede dello Studio chiedendo a gran voce un terzo film. Il regista ha continuato spiegando che ci vogliono i tempi giusti e gli elementi giusti, ma che una possibilità c'è e che vale la pena di tentare l'impresa perché gli spunti tematici sono innumerevoli e l'argomento che la serie tratta è assolutamente unico.

Insomma, per il filmmaker non tutto è perduto per Tron 3, e il suo augurio è che la Disney faccia davvero partire il progetto. Le parole di Kosinski non sono una dichiarazione di intenti, ma intanto abbiamo un possibile regista. Resta da capire se i giovani protagonisti del secondo capitolo, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, sarebbero disposti a riprendere i ruoli di Sam Flynn e Quorra oppure no.