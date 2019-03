Tron 3, il produttore ha ancora speranze di convincere la Disney

Tron 3, nonostante fosse stato brevemente in fase di scrittura, è come sappiamo al momento arenato presso la Disney. Nonostante queste premesse non rosee, uno dei producer del secondo capitolo Tron: Legacy (2010), Justin Springer, non ha ancora perso le speranze di riprendere in mano il franchise. A Slashfilm, durante la promozione del nuovo Dumbo, ha dichiarato:

"Guardate, non smetterò mai di pensare a un film su TRON. Amo l'idea di poterci lavorare. E' un titolo che internamente non dimentichiamo mai. Ci sono sempre persone nell'azienda che l'adorano. Vedremo cosa accadrà. Sarebbe bellissimo poterlo riprendere. E' interessante, continua ad avere un suo valore, nelle idee di fondo e nell'aspetto iconografico. Secondo me alla gente interessa ancora e mi sembra sempre attuale. Si tratta solo di trovare il momento giusto, il copione giusto e le giuste persone allo studio che ti dicano di sì. Tutto come al solito."