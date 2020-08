Tron 3 con Jared Leto ha un regista: Garth Davis

News Cinema

Tron 3, terzo capitolo della saga fantascientifica iniziata nel 1982 e che ha il suo interprete principale in Jared Leto, sarà diretto dall'australiano Garth Davis.

Si prepara sempre più a diventare realtà quel Tron 3 che proseguirebbe una saga iniziata alla grande nel 1982 con Tron e proseguita con scarso successo nel 2010 con Tron Legacy. E poi c'è Jared Leto come protagonista, e quindi gli ingredienti per un sicuro trionfo non mancano ed è normale che adesso la Disney abbia trovato un regista, in modo da partire quando ogni dubbio su una possibile realizzazione sarà definitivamente fugato.

Il regista, secondo quanto riporta Deadline, sarebbe Garth Davis, a cui dobbiamo Maria Maddalena (con Joaquin Phoenix e Rooney Mara) e Lion (con Dev Patel). Tron 3 sarebbe in suo primo blockbuster e, anche se fino a questo momento si è tuffato nella storia (antica o relativamente recente che fosse), il filmmaker australiano ha lottato con determinazione (stando ad alcune fonti) per aggiudicarsi il nuovo capitolo della saga fantascientifica a cui Jeff Bridges ha dato lustro. Prima di lui si era pensato a Joseph Kosinski (già autore di Tron Legacy), che nel mese di aprile aveva detto che non tutto era perduto e che le incessanti missive da parte dei fan avevano cominciato a smuovere i cuori della Disney.

Ovviamente non esiste una data d'uscita per Tron 3, ma di certo lo studio spera di totalizzare un incasso maggiore rispetto ai deludenti 400 milioni di dollari globali del secondo film, costato 170 milioni.