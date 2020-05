Trolls World Tour: Justin Timberlake vuole i dividendi dell'uscita cinematografica mancata

News Cinema

Dirottato in streaming per il Coronavirus, Trolls World Tour pare stia andando bene nei noleggi, ma c'è un dettaglio...

Qui a Comingsoon abbiamo seguito da vicino la corsa di Trolls World Tour, film di animazione DreamWorks entrato ormai suo malgrado nella storia per essere stato il primo film ad alto budget dirottato nello streaming, dopo la chiusura delle sale per Coronavirus. Giorni fa vi abbiamo raccontato dell'ottimo esito dei noleggi, ma anche delle polemiche degli esercenti per il "tradimento" della sala. Ora un'altra nube è all'orizzonte: Justin Timberlake, Anna Kendrick e il resto dei doppiatori originali dei personaggi, secondo The Hollywood Reporter, avrebbero avanzato alla Universal chiarimenti sui dividendi che spettavano loro sugli incassi, come da contratto.