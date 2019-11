News Cinema

Trolls World Tour, il trailer italiano del coloratissimo seguito!

Domenico Misciagna di 22 novembre 2019

"Trolls just want to have fun"... ma qualcuno non è affatto d'accordo!

E' arrivato il trailer italiano di Trolls World Tour, quel Trolls 2 che irromperà nelle nostre sale il 2 aprile 2020. E' l'occasione per rituffarsi in quest'allucinato mondo dolce e delicato, tanto dolce da sfociare in un'esperienza quasi acida! Ricordiamo che la storia vede i nostri eroi Poppy e Branch, insieme al resto della gang, tentare di fronteggiare la minaccia dei troll roccheggianti, capitanati da Barb e da suo padre Thrash (che in originale ha la voce di Ozzie Osborne). I cattivi vogliono rubare le corde magiche dei cinque regni, annullando tutti i generi musicali tranne il rock. Poppy non può permetterlo. Nell'avventura la simpatica combriccola scoprirà l'esistenza delle altre tribù e di altri nuovi entusiasmanti modi di cantare e ballare!



Trolls 2: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

di Domenico Misciagna Giornalista specializzato in audiovisivi

Autore di "La stirpe di Topolino"