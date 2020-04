Trolls World Tour, il debutto alternativo in streaming registra ottimi numeri

News Cinema

Occhi puntati dell'industria sul film Universal che ha saltato le sale per l'emergenza e si propone a noleggio sui principali servizi.

Gli occhi dell'intera industria e di tutta la filiera sono puntati su Trolls World Tour, il sequel di Trolls targato DreamWorks Animation e Universal, dirottato in streaming in luogo della sua uscita cinematografica, cancellata per l'emergenza Coronavirus. Stando ai primi dati americani sull'esperimento, la Universal considera l'esordio del film a noleggio "il più grande debutto per un'uscita digitale". I numeri non sono stati rivelati, ma la stima arriva dopo aver soppesato i noleggi sui servizi americani di Amazon, Comcast, Apple e FandangoNow. Interessante comunque che si parli di una cifra "10 volte" più ingente di quella di una normale uscita in digitale post-cinematografica. Sono stati promessi nelle settimane a venire dati più precisi, che speriamo includano quelli sui noleggi dei secondari Emma, L'uomo invisibile e The Hunt, altre uscite forzatamente in streaming della scuderia Universal.

Tutti questi film sono disponibili anche sui principali servizi italiani, al costo di noleggio di 16 euro per un paio di giorni.