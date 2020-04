Trolls: il film da vedere e commentare insieme giovedì 2 aprile con SimulWatch

News Cinema

Un divertentissimo film d'animazione targato DreamWorks. Appuntamento su SimulWatch giovedì 2 aprile alle ore 16.

Animazione, musica e divertimento per tutta la famiglia con la visione condivisa di giovedì 2 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: il film che vi proponiamo è infatti Trolls, il film targato DreamWorks uscito nel 2016 e diventato un grande successo internazionale.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Trolls e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi giovedì 2 aprile alle 16.

Non fossimo stati nel mezzo di questa emergenza mondiale dovuta al Coronavirus, con cinema chiusi in Italia e in mezzo mondo, a quest'ora saremmo pronti a vedere nel cinema Trolls: World Tour. Dovremo invece aspettare che il film sia disponibile in streaming dal prossimo 10 aprile: e quale miglior modo di farlo che rivedere il primo film? Che ha lanciato il fenomeno dei Trolls in tutto il mondo e ha dato vita una popolarissima serie di cartoni animati trasmessi in televisione amatissimi dai bambini?



Trolls: Trailer italiano del film - HD

