Trolls 3 annunciato, arriverà al cinema nel 2023

News Cinema

La DreamWorks Animation si è ufficialmente rituffata in un coloratissimo mondo: Trolls 3 è collocato in uscita nel 2023.

Trolls 3 è in arrivo, per tutti i sostenitori di questi coloratissimi esseri canterini e un po' lisergici: la DreamWorks Animation è infatti al lavoro sul secondo sequel della saga, che tornerà in sala nel novembre 2023, dopo il successo di Trolls (2016) e Trolls World Tour (2020), diretti rispettivamente da Mike Mitchell e Walt Dohrn.

Trolls 3, il significato del ritorno targato DreamWorks Animation

Non è per niente scontato sottolineare che Trolls 3 è previsto per le sale. Quando allo scoppio della pandemia l'uscita di Trolls World Tour fu sospesa, in piena campagna promozionale già pagata, la Universal decise di dirottare il film nel noleggio streaming ad alto costo: la mossa mandò su tutte le furie gli esercenti, e fu proprio la major poi a cercare un armistizio, trovando accordi con le principali catene di cinema americane. Pare che il secondo Trolls, costato sui 100 milioni di dollari, ne abbia portati a casa altrettanti con lo streaming, più una cinquantina ulteriore rastrellata nelle sale aperte in giro per il mondo. Oltretutto, il suo trasloco in digitale creò maretta anche con i doppiatori originali Anna Kendrick e Justin Timberlake, preoccupati di perdere i soldi delle loro percentuali sugli incassi (ciò avvenne oltre un anno prima della seminale causa intentata da Scarlett Johansson alla Disney per analoghe ragioni riguardanti Black Widow). Leggi anche Trolls World Tour: Justin Timberlake vuole i dividendi dell'uscita cinematografica mancata