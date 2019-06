Trolls 2: il rock vuole distruggere gli altri generi musicali nello scatenato e coloratissimo trailer del film

Nel 2016 il film d'animazione DreamWorks Trolls, dedicato a una serie di pupazzetti giocattolo che molti di noi conoscono, ha incassato in tutto il mondo quasi 350 milioni di dollari, ha dato origine a un enorme merchandise, a uno spin-off su Netflix (Trolls: The Beat Goes On) e a un sequel, in originale Trolls World Tour, di cui vi presentiamo lo scatenato, coloratissimo e divertente trailer.

Scopriamo stavolta, assieme a Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) che ci sono sei diversi tipi di Trolls legati ai diversi generi musicali, dalla classica al rock, dalla techno al country, dal pop al funk. Mentre la dolce Poppy canta una bella versione di The Sound of Silence di Simon e Garfunkel, all'improvviso una scarica di potentissimo rock "metallico" la travolge, terrorizzando anche i suoi coristi: a imbracciare la chitarra con grinta e un look adeguato è Queen Barb (Rachel Bloom), che aiutata dal padre King Thrash (Ozzy Osbourne in persona!) vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per regnare da sola. Per difendere il loro mondo, Poppy e Branch, assieme agli amici Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) e Guy Diamond (Kunal Nayyar) partono per visitare le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb.

Un vero e proprio musical, che in originale vanta anche le voci stellari - per il funk - di Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak. Per il country ci sono Kelly Clarkson, Sam Rockwell e Flula Borg. E ancora J Balvin, Ester Dean, Anthony Ramos, Jamie Dornan, il violinista Gustavo Dudamel, Charlyne Yi e Kenan Thompson (il piccolo rapper Tiny Diamond).

Diretto da Walt Dohrn, Trolls 2 arriva nei cinema americani il 17 aprile 2020.