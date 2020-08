Troll Hunter: il film da vedere e commentare insieme giovedì 6 agosto con SimulWatch

News Cinema

Troll Hunter, fantasy del 2010 del norvegese André Øvredal, è un mokumentary basato su uno dei più popolari miti del paese natale del regista: i giganteschi troll. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 6 agosto alle 22.

La visione condivisa di giovedì 6 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film fantasy del 2010 diretto dal talentuoso norvegese André Øvredal, basato su uno dei più celebri miti del paese scandinavo: i Troll. Il film ha segnato l'esordio nella regia di un lungometraggio di Øvredal, ed è stato subito un grandissimo successo di pubblico e critica, catapultando il regista direttamente a Hollywood dove ha realizzato i suoi due film successivi: Autopsy e il più recente Scary Stories to Tell in the Dark, prodotto da Guillermo del Toro, di cui è già in preparazione un secondo capitolo.



Il film è un mockumentary (un film di finzione girato con lo stile documentaristico), che racconta di un gruppo di studenti di cinema norvegese che parte per un viaggio che ha l'obiettivo di ritrarre in video dei veri Troll, dopo aver scoperto che la loro esistenza non è un mito ma una realtà tenuta per anni nascosta da una cospirazione governativa

