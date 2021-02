Triplets: che fine ha fatto il sequel de I gemelli? Danny De Vito risponde

News Cinema

A che punto è il tanto atteso seguito de I gemelli, intitolato Triplets e con un terzo fratello con il volto di Eddie Murphy? Ce lo spiega Danny De Vito.

E’ dal 2021 che si parla di un sequel della popolarissima commedia I gemelli, che vedeva duettare magnificamente davanti alla macchina da presa Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger, e proprio quest'estate Schwartzy ha confermato il progetto dicendo che in un mese la sceneggiatura sarebbe stata certamente portata a termine.

Oggi è invece Danny De Vito a riprendere il discorso e a dare per certa la nuova commedia, che si intitola Triplets e vedrebbe come terzo fratello Eddie Murphy. E’ chiaro che c’è stato un ritardo, vista anche la crudeltà con cui infuria la pandemia, specialmente negli States, ma l'attore ha ottimisticamente dichiarato: "Ci stiamo lavorando. Lo so, è passato un bel po’ di tempo, ma al momento stiamo sviluppando la sceneggiatura. Il film si farà…se tutto va bene”.

Dalle parole di De Vito si evince che è la sceneggiatura il problema di Triples. Ancora non è stata completata e forse non c'è da meravigliarsi, perché è difficile stare al passo con un film ritmano, buffissimo e ben fatto come I gemelli. Nel 2015 qualcuno aveva detto che un copione esisteva e che era stato portato a termine da Josh Gad, ma non se n'è saputo più nulla, e comunque l'attore è stato ed è molto impegnato con il cinema, la tv, il doppiaggio e le reunion virtuali del cast dei più celebri film degli anni '80.

Al momento, dunque, non sappiamo chi scriverà la nuova storia di Vincent (Danny De Vito) e Julius Benedict (Arnold Schwarzenegger) e del nuovo gemello dalla pelle nera. Diretto da Ivan Reitman, I gemelli è diventato con il tempo un caposaldo del cinema da ridere. Costato 15 milioni di dollari, ne incassò 11 nel weekend di apertura in USA.

Ricordiamo che nel 2019 Jason Momoa aveva espresso il desiderio di recitare in un ipotetico remake del film insieme a Peter Dinklage, e che la commedia Brothers, interpretata da Dinklage e da Josh Brolin e ancora in lavorazione, ha una trama simile a I gemelli.

Leggi anche Josh Brolin e Peter Dinklage come Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito ne I gemelli?