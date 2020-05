Trigger Warning: Jessica Alba protagonista dell’action targato Netflix

News Cinema

L’attrice al centro del nuovo film che conferma dopo Spenser Confindential e Extraction l’interesse Netflix Original per i film d’azione.

Netflix sembra credere sempre di più nel cinema d’azione, un genere ormai quasi abbandonato da anni a Hollywood, almeno senza fanta-qualcosa e costumi a guarnire. Lo testimoniano due recenti produzioni come Tyler Rake, in cui Chris Hemsworth si prodiga in calci pugni e mazzate, oltre al precedente Spenser Confidential, con Mark Wahlberg.

Arriverà prossimamente un altro film, con Jessica Alba che tornerà a usare il suo fisico a una ventina d’anni dalla serie che la lanciò, Dark Angel, creata da James Cameron. Si intitolerà Trigger Warning, sarà diretto dall’indonesiana Mouly Surya (Marlina.Omicida in quattro atti, visto a Cannes 2017), sulla base di una sceneggiatura di Josh Oslon e John Brancato. Jessica Alba sarà anche produttrice esecutiva della produzione Netflix Original.

Intepreterà una veterana di guerra traumatizzata che eredita il bar del nonno e si trova alle prese con un dilemma morale dopo aver scoperta la verità sulla sua morte prematura. Secondo alcune fonti citate da Variety, l’idea sarebbe quella addirittura di creare una serie, con speranze di successo dopo la buona accoglienza (a quanto dicono a Netflix, visto che non rendono pubblici i dati) di Spenser Confidential e Tyler Rake.