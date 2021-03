Trigger Point: il trailer dell'action film con Barry Pepper, ex agente speciale costretto a tornare in azione

News Cinema

Un nuovo action movie si affaccia all'orizzonte e questa volta è Barry Pepper l'attore protagonista: vediamo nel trailer di Trigger Point.

Questa volta tocca a Barry Pepper il ruolo dell'eroe di un film d'azione. E per lui, che è un bravo attore, è una cosa buona che potrebbe portarlo ad avere più parti da protagonista in futuro. Forse conoscete la sua faccia, ma non sapreste dire dove lo avete visto. È quasi sempre stato un comprimario e potreste ricordalo nel secondo e terzo capitolo di Maze Runner oppure in Il grinta, The Lone Ranger, Sette anime e Il miglio verde. Per la miniserie I Kennedy, in cui interpretata Bobby, ha vinto un Emmy Awards.

Nel film Trigger Point Barry Pepper interpreta Nicolas Brazer, un agente operativo dei servizi segreti che ha lavorato nell'ombra per molti anni stanando i peggiori crimininali del mondo. Dopo essere stato ritenuto responsabile di un'operazione fallita in cui alcuni agenti hanno perso la vita, Nicolas si è ritirato per vivere in solitudine. A distanza di due anni, però, con riluttanza deve tornare in azione perché qualcuno lo vuole morto e non gli è chiaro se siano solo i nemici o anche i presunti amici a dargli la caccia. Qui sotto il trailer di Trigger Point che uscirà negli Stati Uniti al cinema e on demand il 23 aprile.