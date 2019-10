Trick: il trailer dell'horror slasher diretto dal regista di My Bloody Valentine 3D e Drive Angry

News Cinema

Comincia il percorso di avvicinamento a Halloween 2019 con questo nuovo film in uscita negli USA il 18 ottobre.

Trick or Treat! Che poi, in italiano, è stato tradotto (invertendo i fattori, ma il risultato non cambia) come "dolcetto o scherzetto".

Insomma, è facile capire fin dal titolo che questo è un film che parla di Halloween, e parlando di Halloween non poteva essere che un horror.

Per la precisione, uno slasher che si va a inserire nella lunga tradizione degli slasher che si svolgono nel corso della notte di Ognissanti, come tramandata a tutti noi dal grande maestro John Carpenter.

Il maniaco di turno, che riappare mascherati a ogni Halloween per far fuori un po' di giovani si chiama Patrick Weaver, per gli amici, appunto "Trick", colpevole di una prima strage nel 2015, poi arrestato, poi evaso, poi sparato da un poliziotto e dato per morto, ma in realtà ancora vivo. E il poliziotto, ossessionato, gli darà la caccia anno dopo anno. Chissà se a qualcuno fischiano le orecchie.

Questo è il trailer di Trick, che debutterà nelle sale americane, e in versione digitale e VOD, il prossimo 18 ottobre. Scritto da Todd Farmer e diretto da Patrick Lussier (la coppia dietro film come My Bloody Valentine 3D, ma anche Drive Angry con Nicolas Cage), vede protagonisti Omar Epps, Ellen Adair, Kristina Reyes, Jamie Kennedy e Tom Atkins.