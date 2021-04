Tributo alla grande Emma Thompson: ecco cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista di Quel che resta del giorno e Ragione e sentimento compie oggi 62 anni. Questi i suoi migliori titoli in streaming.

Se esiste un’artista che negli ultimi decenni ha rappresentato al meglio l’eleganza, l’ironia e il fascino del cinema britannico, ecco quella è senza dubbio Emma Thompson. Per festeggiare i 62 anni compiuti oggi abbiamo recuperato per voi i migliori titoli da lei realizzati all’inizio degli anni ‘90 - momento in cui ha letteralmente dominato la scena cinematografica internazionale, mietendo premi ed enormi successi di critica - con l’aggiunta di un titolo più recente che le ha concesso l’opportunità di recitare con due degli attori americani da noi preferiti. Dopo essere stata imposta all’attenzione dall’ex-marito Kenneth Branagh che l’ha diretta in classici come Enrico V e Molto rumore per nulla, Emma Thompson ha costruito nel tempo una carriera di attrice e sceneggiatrice davvero invidiabile, come appunto dimostrano i cinque film in streaming scelti per renderle omaggio. Non ci resta dunque che andarli a scoprire ed augurarvi come al solito buona lettura.

Cinque “classici” in streaming interpretati da Emma Thompson

Casa Howard

Quel che resta del giorno

In the Name of the Father - Nel nome del padre

Ragione e sentimento

Saving Mr. Banks

Casa Howard (1992)

La prima collaborazione con il maestro del film in costume James Ivory regala subito alla Thompson l’Oscar come miglior attrice protagonista, un riconoscimento meritato per una prova intensa, a tratti davvero dolorosa. Casa Howard dimostra le capacità mimetiche dell’attrice che si sposano perfettamente con il personaggio e con la messa in scena elegante del cineasta. A fare da ottimo contraltare alla Thompson un Anthony Hopkins composto e trattenuto. Ma per il trio il meglio deve ancora arrivare...Disponibile su Chili, Google Play, NOW.

Quel che resta del giorno (1993)

L’adattamento cinematografico del bellissimo romanzo di Kazuo Ishiguro rappresenta per Emma Thompson, Anthony Hopkins e James Ivory l’apice delle rispettive carriere secondo noi. Quel che resta del giorno è il connubio perfetto tra una forma filmica maestosa ma mai sottolineata e personaggi con un cuore pulsante e un’anima dolorosa. Film di profondità emotiva incredibile e un finale da lacrime assicurate. Un capolavoro di raffinatezza e introspezione. Nomination all’Oscar per tutti, avrebbero meritato qualcosa in più. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

In the Name of the Father - Nel nome del padre (1993)

Il dramma basato su una storia vera e diretto da Jim Sheridan consente alla Thompson di duettare con un altro grande attore britannico come Daniel Day-Lewis. In the Name of the Father è uno dei film di impegno civile più importanti degli anni ‘90, diretto e interpretato con un’adesione psicologica alla storia davvero rimarchevole. Tra le numerose nomination all’Oscar ricevute dal film c’è anche quella alla Thompson come non protagonista, che nello stesso anno di Quel che resta del giorno la fa diventare una delle pochissime attrici ad aver ottenuto una doppia segnalazione alla stessa edizione. Il film vince l’Orso d’Oro a Berlino. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Ragione e sentimento (1995)

Adattamento da Jane Austen fortemente voluto dalla Thompson, Ragione e sentimento rappresenta una delle opere più compiute e soffuse del grande Ang Lee. Tutto il cast è semplicemente strepitoso, a cominciare ovviamente dalla protagonista ma anche nei comprimari Kate Winslet e Hugh Grant. Oscar per l’adattamento scritto dalla stessa Thompson. Un gioiello di cinema letterario e intimo. L’autrice diventa la prima donna a vincere la statuetta come attrice e sceneggiatrice. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes

Saving Mr. Banks (2013)

Nel ruolo della scrittrice che ha inventato Mary Poppins Emma Thompson sforna una performance frizzante, piena di guizzi e capace di nascondere con classe assoluta il dolore nascosto del personaggio. Saving Mr. Banks ci regala duetti dell’attrice con il co-protagonista Tom Hanks nel ruolo di Walt Disney e con un grande Paul Giamatti in quello dell'autista personale della scrittrice. Film di grandi interpretazioni, delicato e profondo. Ottimo esempio di come la storia del cinema può essere raccontata usando le emozioni. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.