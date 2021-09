Tributo alla grande Anne Bancroft con alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista di Anna dei miracoli e de Il laureato nasceva a New York il 17 settembre 1931. Cinque titoli in streaming per ricordarne la grandezza.

Il 17 settembre 1931 nasceva a New York l’intramontabile Anne Bancroft, una delle più grandi attrici della storia del cinema americano. Attiva fin dagli anni ‘50, l’interprete ha ottenuto la consacrazione definitiva nel 1962 grazie all’Oscar vinto per Anna dei miracoli. Nel film diretto da Arthur Penn la Bancroft interpreta un’insegnante dai metodi tutt’altro che convenzionali alla quale viene chiesto di occuparsi di una bambina sordomuta. Una prova folgorante, eccentrica, tassello prezioso di una carriera costruita su una figura anticonformista e decisa a sfidare le regole sociali e lo status quo. Purtroppo Anna dei miracoli non è disponibile in streaming, così come non lo sono Prigioniero della seconda strada girato con Jack Lemmon e Due vite, una svolta realizzato invece con Shirley MacLaine. Eccovi dunque i cinque film in streaming selezionati per celebrare la grandezza di Anne Bancroft, attrice scomparsa nel 2005 la cui classe, talento e coraggio rimangono inarrivati. Buona lettura.

Cinque film in streaming per rendere omaggio alla grande Anne Bancroft

Il laureato

The Elephant Man

Agnese di Dio

84 Charing Cross road

Verso il sole

Il laureato (1967)

Il laureato: Il trailer originale del film

Il capolavoro diretto da Mike Nichols che ha sconvolto l’America ancora benpensante e segnato un’epoca, non soltanto di cinema ma di costume più in generale. La rivoluzione sessuale portata avanti da un Dustin Hoffman apatico e imbranato, che inizia una relazione clandestina con la madre della sua fidanzata. Alla Bancroft il ruolo leggendario, iconico di Mrs. Robinson, che l’attrice ricopre con una carica erotica e un carisma da “villain” a dir poco strepitosi. L’unico Oscar che Il laureato si porta a casa, e strameritatamente, è quello per la miglior regia, ma di statuette ne sarebbero dovute arrivare molte altre, compresa quella per la miglior attrice. Disponibile su Rakuten TV, , Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

The Elephant Man (1980)

Con un piccolo ma folgorante ruolo nel capolavoro diretto da David Lynch - e prodotto da suo marito Mel Brooks - Anne bancroft dimostra che si puö lasciare il segno indelebile anche con a disposizione pochi minuti. Il suo duetto con un magnifico John Hurt nascosto dietro il trucco di John Merrick impreziosisce il già straordinario The Elephant Man, melodramma in bianco e nero di potenza espressiva ed emotiva inusitate. A nostro avviso il miglior film dell’autore e forse la miglior prova d’attore di Sir Anthony Hopkins. Otto nomination all’Oscar, nessuna statuetta. Incredibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Agnese di Dio (1985)

Per la Bancroft arriva un'altra collaborazione eccellente, quella con il Norman Jewison de La calda notte dell’ispettore Tibbs e Il violinista sul tetto. Nel ruolo di una madre superiora che deve a tutti i costi mantenere unita la propria congrega di suore, e soprattutto salda la propria fede, l’attrice sfodera una prova veemente, che perfettamente si integra con quella dell’eccellente co-protagonista Jane Fonda. Sono loro il cuore di Agnese di Dio, dramma a tinte forti che indaga l’animo umano quando messo di fronte all’insondabile, ovvero il mistero della fede. Per la Bancroft arriva la candidatura all’Oscar come miglior attrice. Eccelsa performance. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.

84 Charing Cross road (1986)

In un piccolo, intimo e raffinato film da camera l’attrice ritrova Anthony Hopkins, perfetto coprotagonista di una storia d’amore epistolare, delicata e sottile come il miglior cinema di sentimenti può essere. 84 Charing Cross road si poggia quasi interamente sulla bravura e sull’alchimia della coppia di attori, che non deludono e regalano al pubblico qualcosa di speciale, un lungometraggio dove il non detto conta almeno quanto le parole espresse. Rarità di cinema, una perla da rivedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

Verso il sole (1996)

Cammeo straordinario in Verso il sole, ultimo grande film diretto da Michael Cimino, un road movie dell’anima dove i due protagonisti - tra cui Woody Harrelson - si mettono in cerca di un luogo sacro che possa salvare la loro anima. La Bancroft interpreta una amabile e stralunata hippie che aiuta gli antieroi a raggiungere la destinazione col suo furgone scassato. Un ruolo simbolico che racconta di una carriera all’insegna del più libero e orgoglioso anticonformismo. Solo Anne Bancroft poteva essere Anne Bancroft...Disponibile su Amazon Prime Video.