Tributo al grande "mattatore" Vittorio Gassman: i migliori film in streaming di un attore come nessun altro

News Cinema

Il protagonista de Il sorpasso e Profumo di donna nasceva il 1 settembre 1922. Cinque dei suoi migliori titoli in streaming per ricordarne la carriera strepitosa.

Il 1 settembre 1922 nasceva a Genova colui che è giustamente considerato il “mattatore” della storia del cinema italiano, ovvero il grande Vittorio Gassman. Nessuno quanto lui è stato infatti capace di essere insieme attore e “personaggio”, di andare sopra le righe nelle sue interpretazioni mantenendo comunque un sostrato di credibilità sempre palpabile. Gassman nei decenni ha dato volto al lato più guascone e la tempo stesso drammatico dell’essere italiano, arrivando a realizzare capolavori che spesso hanno flirtato con la lente deformante del grottesco. Per ricordare il grande Vittorio scomparso nel 2000 vogliamo dedicargli oggi cinque film in streaming che hanno non soltanto reso leggendaria la sua carriera, ma scritto una pagina fondamentale della nostra cinematografia. Buona lettura.

Cinque capolavori italiani in streaming che vedono protagonista il grande Vittorio Gassman

I soliti ignoti

Il sorpasso

L’armata Brancaleone

Profumo di donna

La famiglia

I soliti ignoti (1958)

Il capolavoo comico di Mario Monicelli mette insieme Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Claudia Cardinale e la straordinaria partecipazione di Totò. Un cast perfetto per una commedia sull’arte di arrangiarsi che diventa poesia del quotidiano. Personaggi impagabili per un film scritto e diretto con un’attenzione alla verità di ambinetazioni e situazioni che rendono il tutto ancor più irresistivile. Monicelli dirigerà Gassman e Alberto Sordi anche nell’altro capolavoro La grande guerra, Leone d’Oro a Venezia incredibilmente non disponibile in streaming in Italia. I soliti ignoti conquista la nomination all’Oscar per il miglior film straniero. Disponibile su RaiPlay.

Il sorpasso (1962)

Il film che apre ufficialmente la straordinaria stagione della Commedia all’italiana è un road-movie feroce e disilluso sull’Italia del boom economico, quella sperficiale che non si ferma ad osservare ma preferisce correre spedita verso obiettivi illusori. Dino Risi dirige un film spietato ed amaro, in cui Gassman al suo meglio possiede anche un perfetto contraltare nel timido Jean-Louis Trintignant. Il sorpasso è uno schiaffo al malcostume nostrato portato col guanto di velluto, con una maestria e sapidità inusitate. Classico che fa ancora oggi male rivedere...Disponibile su NOW.

L’armata Brancaleone (1966)

Ancora il genio di Mario Monicelli per un lungometraggio come nessun altro nella storia del cinema italiano, che fa proprio l’influsso al cambiamento sociale degli anni ‘60 per costruire un universo iconico coerente nella sua magistrale e irresistibile follia. L’armata Brancaleone invade lo schermo con personaggi stalunati che non si riesce a non amare, un condottiero sgangherato che Gassman rende umano e giullare al tempo stesso. Trovate, idiomi rivisitati, follie registiche e un senso del cinema sproporzionato. Che film incredibile è ancora oggi...Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Profumo di donna (1974)

La consacrazione interanzionale per Gassman arriva con la Palma d’Oro per l’interpretazione maschile a Cannes. Ancora Dino Risi e il suo umorismo nero fanno di Profumo di donna il veicolo perfetto per l’attore, capace di imprimere una vitalità dolorosa e funerea al suo personaggio. Momenti di potenza espressiva drammatica e graffiante per un film straordinariamente contemporaneo, dove la cecità diventa metafora di uno status quo che in fondo si rifiuta di vedere le pecche e le crepe del proprio tessuto sociale. Magnifica Agostina Belli. Film straziante e perfetto per un attore unico. Chapeau. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, RaiPlay.

La famiglia (1986)

Ettore Scola aveva già diretto Gassman nel capolavoro C’eravamo tanto amati - anche questo clamorosamente non disponibile in streaming… - e La terrazza. Ma La famiglia possiede un altro tocco, quello intimista e malinconico di una visione sommessa. I capitoli decennali che scandiscono la vita interna e interiore dei protagonisti sono immersi in un’atmosfera comune eppure universale, merito della capacità dell’autore di essere (anche) gentile coi suoi personaggi. Oltre a Gassman Stefania Sandrelli, Fanny Ardant come perfette coprotagoniste. Commovente e sincero. Nomination all’Oscar per il film straniero. Disponibile su CHILI, NOW.