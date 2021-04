Tributo al grande Jack Nicholson: i migliori film in streaming di un istrione come nessun altro

News Cinema

L'icona del cinema americano compie oggi 84 anni. Eccovi cinque interpretazioni in streaming che lo hanno reso una leggenda vivente.

Nessun altro attore quanto Jack Nicholson è entrato a far parte dell’immaginario collettivo cinematografico dei nostri tempi. Se altri grandi interpreti della cosiddetta “Nuova Hollywood” hanno saputo immergersi nei propri personaggi fornendo prove di enorme spessore, Nicholson ha fatto quasi esattamente il contrario. Con il suo carisma e la sua inarrivabile presenza scenica ha riempito i propri ruoli facendo in modo che fossero loro a diventare proprietà stessa dell’attore. Il numero incredibile di capolavori e film di culto che ha interpretato in carriera testimoniano l’efficacia di questo processo artistico che gli è valso ben dodici nomination all’Oscar - record per un interprete maschile - e tre statuette conquistate. Oggi Jack Nicholson compie 84 anni e noi vogliamo rendergli omaggio attraverso cinque film in streaming. Ce ne sarebbero state moltissime altre di grandi prove da ricordare: scegliamo soltanto quella di Batman (1989) di Tim Burton, perché grazie a quel ritratto giocoso e insieme terrificante del Joker ci siamo definitivamente innamorati dell’arte di Jack Nicholson, istrione che ha scritto la storia del cinema come nessun altro prima di lui. Buona lettura.

Cinque grandi film interpretati da Jack Nicholson

Chinatown

Qualcuno volò sul nido del cuculo

Shining

Codice d’onore

La promessa

Chinatown (1974)

Il classico noir diretto da Roman Polanski offre a Nicholson il ruolo diventato iconico di Jake Gittes, investigatore privato che non si ferma davanti a nulla quando viene coinvolto personalmente negli affari torbidi di una Los Angeles tanto elegante quanto maledetta. Scritto da un Robert Towne al suo meglio, Chinatown si dipana come un capolavoro “malato” ed ipnotico, che Polanski dipinge scena dopo scena con il suo occhio unico e il suo innato senso del cinema. Un film meritatamente entrato nella storia del cinema, interpretato anche da Faye Dunaway e un mefistofelico John Huston. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)

Il film-manifesto di un’epoca, la costruzione precisa e soffocante di un microcosmo che rappresenta la società americana repressiva. Ma Randle McMurphy si erge come antieroe e paladino del diritto all'individualità contro l’omologazione. Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milson Forman si impone immediatamente come un film-simbolo, vince i cinque premi Oscar maggiori compreso quello a Nicholson, che compone un personaggio aberrante ma irresistibile, specchio deformato e deformante di un universo sociale a dir poco ambiguo. Secondo noi la prova migliore della sua incredibile carriera. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Shining (1980)

Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

La performance leggendaria della carriera di Nicholson arriva al servizio di Stanley Kubrick, che lo vuole protagonista dell’adattamento molto personale del romanzo di Stephen King. Se Shining diventa il classico horror che tutti abbiamo amato e temuto lo si deve anche al suo protagonista, maschera perfetta e potente della follia umana. Un film formalmente ineccepibile, che sfrutta l'ambientazione in maniera ossessiva e perentoria. Difficile spendere altre parole su questo capolavoro, ancora oggi riesce a regalare nuove chiavi di lettura e suggestioni cinematografiche come pochissimi altri film nella storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Codice d’onore (1992)

Tre sole scene e una prova di supporto diventata icona. Scritto da Aaron Sorkin e diretto da Rob Reiner - entrambi al loro meglio - Codice d’onore si sviluppa in maniera certosina fino ad arrivare allo straordinario duello finale tra l’avvocato Tom Cruise e il generale Jack Nicholson: un momento di cinema serrato ed esaltante, diventato il simbolo di un decennio. Grande interpretazione, carica di violenza sotterranea e carismatica in maniera inquietante. Arriva l’ennesima nomination all’Oscar, questa volta come non protagonista. Solo il Gene Hackman de Gli spietati poteva sconfiggere Nicholson...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La promessa (2000)

Una prova d’attore profonda e sofferta, quella di un detective deciso a fermare un serial killer a qualunque costo, anche a quello di perdere la propria identità. Diretto da un Sean Penn mai così efficace dietro la macchina da presa, La promessa si regge interamente sulle spalle di un Nicholson poderoso e lancinante, che espone sul proprio volto e sul corpo i segni di un personaggio ferito e ossessionato dal senso del dovere. Un film che sembra stato realizzato negli anni ‘70 con un finale davvero straziante. Bellissimo. Disponibile su NOW.