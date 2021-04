Tributo al genio di Wes Anderson con i suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'autore de I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel compie domani 52 anni. Eccovi la cinquina dei suoi film in streaming che amiamo.

Il nostro approfondimento giornaliero di oggi vuole essere dedicato all’autore più elegante del cinema americano contemporaneo, ovvero Wes Anderson. Fin dai primissimi lavori il cineasta texano ha evidenziato un stile personale sia nel racconto che nella messa in scena, sviluppando tale ottica nei suoi film successivi fino a raggiungere vette cinematografiche di indubbio valore artistico. Wes Anderson in un certo senso gira sempre lo stesso film, eppure ogni volta riesce a trovare nuove strade e renderlo qualcosa di originale. Le sue escursioni nel cinema d’animazione in stop-motion hanno poi prodotto due dei titoli più ammirevoli del nuovo millennio. Non ci resta dunque che presentarvi i cinque film in streaming scelti per celebrare l’arte e il talento purissimo di Wes Anderson, che domani compie 52 anni. In attesa ovviamente del suo prossimo The French Dispatch…Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Wes Anderson

I Tenenbaum

Il treno per il Darjeeling

Fantastic Mr. Fox

Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore

Grand Budapest Hotel

I Tenenbaum (2001)

Dopo i pur interessanti Bottle Rocket e soprattutto Rushmore Wes Anderson dirige il suo primo capolavoro raccontando i tormenti di una famiglia disfunzionale di cui il patriarca egoista e vanesio ha rovinato il futuro. I Tenenbaum è un dramma familiare travestito magnificamente da commedia, scritto e diretto con un gusto per l’assurdo frizzante e innovativo. Gene Hackman comanda in maniera maestosa un cast straordinario composto anche da Ben Stiller, Anjelica Huston, Owen Wilson, Danny Glover, Gwyneth Paltrow e il solito, amato Bill Murray. Golden Globe per il miglior attore comico e nomination all'Oscar per la sceneggiatura originale. La sequenza ta Hackman, la Huston e il presunto cancro di lui è genio puro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Il treno per il Darjeeling (2007)

Un road-movie ambientato quasi interamente su un treno per raccontare la storia di tre fratelli molto diversi tra loro, ognuno dei quali prova a esorcizzare i propri demoni personali nel tentativo di ritrovare una madre scomparsa e soprattutto assente. Il treno per il Darjeeling possiede almeno tre o quattro momenti di cinema capace di fondere forma e contenuto in maniera commovente, a partire dal magnifico inizio scandito dal classico musicale This Time Tomorrow. Owen Wilson, Adrien Brody e Jason Schwartzman compongono un trio affilatissimo e raffinato per un film che forse è il più sentito da Anderson. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Fantastic Mr. Fox (2009)

Fantastic Mr. Fox: Il trailer del film d'animazione diretto da Wes Anderson

Il primo film in stop-motion diretto da Anderson e tratto dal classico per bambini scritto da Roald Dahl diventa immediatamente un film di culto. La crisi esistenziale del protagonista si incastra perfettamente nel discorso poetico dell’autore, il quale compone scena dopo scena una commedia per bambini ma soprattutto adulti confusi, in cerca di un ordine e di equilibrio nella vita. Fantastic Mr. Fox doppiato da George Clooney sfiora davvero il capolavoro, si prende la nomination all’Oscar come miglior film d’animazione. Forse avrebbe meritato la statuetta. Da far vedere a tutti i piccoli, e gustarselo insieme a loro. Geniale. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore (2012)

Moonrise Kingdom - una fuga d'amore: Il trailer italiano

Uno sguardo aperto e realmente emozionante all’infanzia e alle prime infatuazioni preadolescenziali. Una fuga d’amore impossibile e romanticissima, in cui il mondo degli adulti non può entrare perché troppo preso da se stesso, troppo concentrato sulla materialità del reale. Moonrise Kingdom diventa fin dalle primissime scena una delle storie più ispirate di Anderson, messa in scena secondo un disegno simmetrico magari vagamente ridondante ma dotato di un coerenza interna impossibile da non ammirare. Arriva la nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale. Nel cast Frances McDormand, Tilda Swinton, Bruce Willis ed Edward Norton. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision.

Grand Budapest Hotel (2014)

Grand Budapest Hotel: Il trailer italiano del film di Wes Anderson - HD

Grazie alle disavventure fantasmagoriche e preziose di un concierge d’albergo Wes Anderson trova l’ispirazione necessaria per sfornare un altro capolavoro, un film brioso e funambolico, frizzante e perfettamente incorniciato da una messa in scena elegante e soavemente geometrica. Grand Budapest Hotel si regge sulle spalle di un sorprendente Ralph Fiennes in versione comica, un istrione gentile e prezioso È lui a comandare un cast come sempre perfetto, per un lungometraggio da ricordare a lungo. Per Anderson arriva, tra le numerose accordate al film, anche la prima nomination all'Oscar come miglior regista. E non avrebbe demeritato se avesse vinto…Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.