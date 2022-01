Tributo a Sergio Leone: ecco i suoi grandi film in streaming

News Cinema

Il 3 gennaio 1929 nasceva il leggendario autore di Per un pugno di dollari e C'era una volta in America. Cinque titoli in streaming per ricordarlo.

Il 3 gennaio 1929 nasceva a Roma il mito di Sergio Leone. Col suo secondo film Per un pugno di dollari ha cambiato radicalmente la storia del cinema di genere, inaugurando la stagione folgorante del cosiddetto “spaghetti western”. Con il suo stile di regia innovativo, un montaggio serrato e le musiche inimitabili di Ennio Morricone, Leone ha ricostruito l’epica e l’iconografia del western, lanciando all’interno di quell’Olimpo la stella di Clint Eastwood. Eccovi i cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere omaggio a Sergio Leone: grandi opere e almeno in un paio di casi veri e propri capolavori. Buona lettura.

Per un pugno di dollari (1964)

La storia del cinema contemporaneo è scritta. Col suo stile violento, parossistico, Per un pugno di dollari inaugura lo spaghetti western al meglio: un’opera coraggiosa e sfrontata, che gioca con il voyeurismo dello spettatore come nessun’altra aveva fatto in precedenza. Musiche da culto e un Clint Eastwood portentoso, a cui si contrappone il grande Gian Maria Volonté. Film epocale. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.

Il buono, il brutto, il cattivo (1966)

Con un budget decisamente più sostanzioso Leone mette in scena un western gigantesco, stratificato e potente nella visione. Eastwood si divide con Eli Wallach e Lee Van Cleef in un trio di protagonisti leggendari, che creano un duello finale entrato di diritto nella storia del cinema. Il buono, il brutto, il cattivo è di gran lunga il miglior western della trilogia che vede Clint al centro del lungometraggio. Fantastico affresco di genere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

C’era una volta il West (1968)

Sostituito Eastwood con Charles Bronson, Leone realizza il suo capolavoro all’interno del genere. Da un soggetto scritto da Bernardo Bertolucci e Dario Argento, C’era una volta il West è un’opera che possiede l’epica delle tragedie greche, una parabola di redenzione e castigo meravigliosamente messa in scena. Henry Fonda, Claudia Cardinale sono straordinari, ma Jason Robards Jr. alla fine ruba ala scena a tutti. Che film portentoso è questo! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Giù la testa (1971)

Il film più “politico” di Leone, che risente fortemente dei turbamenti sociali e civili dell’epoca. James Coburn e Rod Steiger sono grandissimi protagonisti di un western davvero sui generis, in cui l’autore dimostra di saper variare sul tema rimanendo comunque fedele a se stesso. Giù la testa è un’opera sicuramente più squilibrata delle precedenti, ma forse proprio per questo possiede un fascino particolare, amaro e ipnotico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

C’era una volta in America (1984)

E per concludere il capolavoro assoluto di Sergio Leone, l’epopea criminale che vede protagonista Robert De Niro e come comprimari un cast di attori incredibili quali James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci e un’angelica Jennifer Connelly. C’era una volta in America fonde tutto quanto visto in precedenza per quanto riguarda il cinema criminale e lo rielabora secondo le coordinate nostalgiche che il regista adopera con classe infinita. Un affresco impareggiabile di cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.