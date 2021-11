Tributo a Roy Scheider: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il protagonista de Lo squalo e All That Jazz nasceva il 10 dicembre 1932. Cinque titoli in streaming per ricordare l'attore scomparso nel 2008.

p>Il 10 novembre 1932 nasceva a Orange, New jersey, un attore che ha scritto pagine fondamentali del cinema americano degli anni ‘70 come Roy Scheider . Senza mai diventare una star acclamata a livello dei vari Jack Nicholson, Robert De Niro e via dicendo, Scheider ha partecipato da protagonista o comprimario di lusso ad alcuni dei più grandi successi di pubblico e critica realizzati dall’ondata della Nuova Hollywood, collaborando con cineasti del calibri di William Friedkin, Steven Spielberg, John Schlesinger,, Robert Benton e molti altri. Non sono purtroppo disponibili in streaming il capolavoro musical(1979) per cui ricevette la sua seconda candidatura agli Oscar e il cult-movie(1977), produzione estremamente sfortunata ma di una potenza cinematografica ineguagliabile. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare Roy Scheider, scomparso purtroppo nel 2008 a 75 anni. Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Roy Scheider

Il braccio violento della legge

Lo squalo

Il maratoneta

Lo squalo 2

Una lama nel buio

Il braccio violento della legge (1971)

Il capolavoro diretto da William Friedkin vede Roy Scheider e Gene Hackman tentare di fermare una partita di droga che Fernando Rey vuole far arrivare a New York. Poliziesco senza precedenti, Il braccio violento della legge vive sulla strada, palpitante e modernissimo. Momenti di cinema indimenticabile e cinque premi Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e attore protagonista. A Scheider arriva la prima nomination della carriera, come non protagonista. Con un piccolo sforzo in più...Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Lo squalo (1975)

Lo Squalo: Il trailer originale

L’attore viene scelto da Steven Spielberg per interpretare quello che diventa il più grande successo economico della storia del cinema americano, almeno fino all’arrivo del primo Guerre stellari. L’epica de Lo squalo mette l’uomo comune di fronte alla Natura imperscrutabile e minacciosa. Sequenze da brivido puro per un capolavoro musicato con perizia formidabile da John Williams. “Partner in crime” di Scheider sono Richard Dreyfuss, Robert Shaw e Bruce...Tre premi Oscar per un capolavoro inossidabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Il maratoneta (1976)

Una breve ma fondamentale parte nel thriller di John Schlesinger permette a Schindler di recitare in duetti di elevatissimo pregio con Dustin Hoffman, uomo comune che deve vedersela con un ex-criminale nazista che vuole recuperare i suoi diamanti. Niente meno che Sir Laurence Olivier. Il maratoneta è un thriller distopico di potenza narrativa inusitata, contratto e preciso nella definizione dei personaggi. Scene ancora oggi capaci di inorridire, disturbare, svelare il marcio nerissimo dell’animo umano. Enorme successo di pubblico, film decisamente destabilizzante. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Lo squalo 2 (1978)

Il più grosso difetto del film diretto da Jeannot Szwarc è quello di arrivare dopo un capolavoro indiscutibile come quello di Spielberg, perché a ben vedere questo sequel non è poi così male, tutt’altro. La tensione narrativa funziona a dovere, gli effetti speciali non sono peggiori dell’originale. Alla fine un lungometraggio che intrattiene, conduce lo spettatore esattamente dove vuole e possiede un finale palpitante. Lo squalo 2 merita più rispetto di quanto gli sia stato tributato...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Una lama nel buio (1982)

Il lungometraggio scritto e diretto dal premio Oscar Robert Benton consente a Scheider di recitare insieme alla “divina” Meryl Streep, mai così affascinante come un questo thriller psicologico. Una lama nel buio si segnala per la sua eleganza formale, scandito da ambientazioni e costumi altrettanto prestigiosi. Un film di intensità emotiva e ottima ricostruzione di psicologie, come da sempre era soluto far eil regista di Kramer contro Kramer. Disponibile su Apple Itunes.