Tre piani: Nanni Moretti annuncia su Instagram la data d'uscita del suo nuovo film

News Cinema

Come da anticipazioni di ieri, il regista ha reso nota l'uscita definitiva di Tre piani, suo primo film non basato su un soggetto originale ma sull'omonimo romanzo dell'israeliano Eskhol Nevo.

Come aveva anticipato ieri con un post sullo stesso social, Nanni Moretti ha annunciato pochi minuti fa sul suo la data d'uscita definitiva del suo attesissimo e lungamente rimandato nuovo film, Tre piani, libero adattamento dell'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eskhol Nevo pubblicato in Italia da Neri Pozza, e quindi primo film del regista a non nascere da un soggetto originale.

Tre piani arriverà nei cinema italiani il 23 settembre 2021 distribuito da 01 Distribution: e quindi dopo quella che appare essere una sua scontata partecipazione al Festival di Cannes 2021 che, con grande sprezzo di una pandemia ancora in corso e la voglia di accollarsi rischi e responsabilità non da poco, sembra oramai confermato si svolgerà in presenza dal 6 al 17 luglio.

Tre piani oltre che dallo stesso Moretti, è interpretato da Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi e Francesco Brandi. Il film racconta la storia di tre famiglie che abitano nello stesso condominio in una generica città italiana, le cui vite finiranno con l'intrecciarsi e per collidere in maniera inaspettata.