Tre piani: fissata la data d'uscita del nuovo film di Nanni Moretti

Il Festival di Cannes, a quanto pare, dovrà nuovamente fare un'eccezione per il nostro regista.

01 Distribution ha ufficializzato la data d'uscita di Tre piani, il nuovo film di Nanni Moretti.

Il nuovo lavoro del regista, il primo che non prende le mosse da un suo soggetto originale, ma si basa sull'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, sarà nei cinema italiani a partire dal 23 aprile 2020.

Ciò significa che il Festival di Cannes - destinazione oramai quasi naturale per i film di Moretti, che in Francia è venerato ancora più di quanto non sia in Italia - dovrà fare ancora una volta un'eccezione per il suo beniamino.

Di norma, infatti, Cannes chiede ai film che presenta in concorso la prima mondiale; una regola formale che non è stata applicata in passato proprio allo stesso Moretti in più di una occasione e, lo scorso anno, a Pedro Almodovar, il cui bellissimo Dolor y Gloria era uscito anch'esso in aprile nelle sale spagnole.

Interpretato, oltre che dallo stesso Moretti, da Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi e Francesco Brandi, Tre piani racconta la storia di tre famiglie che abitano nello stesso condominio in una generica città italiana, le cui vite finiranno con l'intrecciarsi e per collidere in maniera inaspettata.