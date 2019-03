Tre piani: al via il nuovo film di Nanni Moretti

Fresco del Nastro d'Argento dell'anno per Santiago, Italia e della candidatura al David di Donatello per il miglior documentario, Nanni Moretti si accinge a cominciare le riprese del suo tredicesimo film. Il primo ciak di Tre piani verrà battuto domani, 4 marzo, e sul set insieme al regista ci saranno l'immancabile Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Alessandro Sperduti, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno e Stefano Dionisi. Lo stesso Moretti si ritaglierà un ruolo nel film.

Del progetto si era già parlato nel mese di dicembre e, come sappiamo, si tratta dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, pubblicato nel 2017 da Neri Pozza. Al centro della storia ci sono tre famiglie che occupano un condominio di Gerusalemme. Nel film del regista romano l'ambientazione è italiana e a scrivere con lui la sceneggiatura sono state Federica Pontremoli e Valia Santella. La prima è già stata sua collaboratrice per Il Caimano e Habemus Papam, mentre la seconda è coautrice del copione di Mia madre.

Primo film di Nanni Moretti che non nasce da una sua idea originale, Tre piani è prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema e Le Pacte. Uscirà nel 2020 e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, in Francia da Le Pacte e nel resto del mondo da The Match Factory.