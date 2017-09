Tre manifesti vince davanti a Gillespie e Guadagnino il premio del pubblico a Toronto 2017

Il Toronto Film Festival per tradizione è non competitivo. Non c’è nessuna giuria a selezionare i film delle sezioni più significative, quelle che presentano decine dei film che segneranno la prossima stagione. Esisite però da qualche tempo, e ha portato fortuna in passato a film come Il discorso del re e lo scorso anno La La Land, un premio del pubblico. Nell’ultima giornata della rassegna i direttori hanno presentato i tre film meglio piazzati, con una vittoria per Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, già adorato da tutti anche a Venezia; terzo posto per il nostro Luca Guadagnino con l’ottimo racconto di un’estate lombarda degli anni ’80, Chiamami col tuo nome; seconda posizione per la sorpresa di quest’anno sulle rive del Lago Ontario, il divertente e cattivissimo I, Tonya dell’australiano Craig Gillespie.

Molti di questi film li vedremo alla Festa di Roma, alcuni riusciranno a giocarsi fino alla fine un posto d’onore durante la stagione dei premi, magari fino agli Oscar, arrivando in sala solo a inizio 2018, sull’onda dell’annuncio delle nomination. Sicuramente è un anno senza un vero front runner, un favorito come lo scorso anno La La Land. Ci sono, però, molti film apprezzati, come vi abbiamo raccontato e continueremo a raccontarvi qui su comingsoon.it, oltre a un numero ragguardevole di performance eccellenti di attrici, oltre che di attori.

Per la sezione dedicata al genere più strampalato e violento, la MIdnight Madness, il pubblico ha premiato Bodied di Joseph Kahn, con il film passato anche per Venezia Brawl in Cell Block 99 di Craig Zahler come piazzato, e The Disaster Artist di James Franco al terzo posto. Un altro film premiato alla Mostra, Sweet Country di Warwick Thornton, ha vinto il premio dedicato alla sezione più autoriale, Platform.