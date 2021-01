Tre film d'autore gratis su Youtube: Ken Loach, Peter Greenaway, Patrice Leconte

News Cinema

Abbiamo selezionato tre film d'autore disponibili gratuitamente e legalmente su YouTube: La canzone di Carla, I racconti del cuscino e L'uomo del treno.

Grazie al canale YouTube Film&Clips, che offre un vasto catalogo di titoli da vedere gratis e legalmente, abbiamo selezionato oggi per voi tre film d'autore. Bisogna spulciare bene la grande quantità di video caricati sul canale per trovare le perle che si nascondono qui e là. Abbiamo dunque scovato La canzone di Carla (1996) di Ken Loach, presentato in concorso al Mostra del Cinema di Venezia, I racconti del cuscino (1996) di Peter Greenaway, miglior film al Festival di Sitges, e L'uomo del treno (2002) di Patrice Leconte, vincitore del premio del pubblico a Venezia. Scegliete il film che volete vedere qui sotto e premere play.

Film gratis su YouTube: La canzone di Carla

Diretto nel 1996 da Ken Loach (84 anni) e interpretato da Robert Carlyle, Oyanka Cabezas e Scott Glenn, il film La canzone di Carla è ambientato a Glasgow nel 1987 e racconta di un autista di bus di nome George che si impietosisce per una giovane sudamericana senza biglietto. Aiutandola a eludere il controllore, l'uomo viene sospeso dall'azienda di trasporti per una settimana. Dedica a lei i suoi giorni liberi e tenta di aiutarla ad avere una condizione di vita migliore. Poco per volta conosce il dramma della sua fuga dal Nicaragua e la preoccupazione per Antonio, il compagno di lotte nelle file sandiniste catturato dai contras, di cui non ha più notizie. George decide di accompagnare Carla in Sudamerica per aiutarla a riconnettersi con il suo passato, ma si scontra con una realtà sempre più dura ed agghiacciante di morte e violenza.

Film gratis su YouTube: I racconti del cuscino

Ancora prima di essere un regista, Peter Greenaway (78 anni, gallese) è un artista visionario. Il suo primo background da pittore fa di lui uno autore che vede lo schermo come una tela e ci "dipinge" sopra usando la tecnica cinematografica come nessun altro. Bisogna entrare nel suo mondo per capirlo e, nel caso de I racconti del cuscino, abbracciare la dilatazione dei tempi narrativi per farsi travolgere dall'esperienza esotica delle immagini. La storia del film inizia a Kyoto nel 1970, quando una bambina giapponese di nome Nagiko si fa scrivere sul viso un augurio dal padre calligrafo, mentre la zia le legge alcuni brani tratti dal libro "I racconti del cuscino". Sull'esempio dell'autrice del libro, la zia convince Nagiko a tenere un diario personale. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, il padre le scrive per l'ultima volta sul viso un augurio e la costringe a sposare il nipote dell'editore che pubblica i suoi libri. Lo sposo non comprende l'interesse letterario di Nagiko: i due litigano spesso e l'uomo brucia i diari di Nagiko e dà fuoco alla casa. Nagiko fugge ad Hong Kong e per vivere accetta umili lavori nelle cucine dei ristoranti. Nel cast del film troviamo Vivian Wu e Ewan McGregor.

Film gratis su Youtube: L'uomo del treno

Il 73enne Patrice Leconte è uno dei maggiori contributori del cinema d'autore francese. L'uomo del treno è uno dei suoi migliori film, un western che indossa un ambientazione contemporanea. La storia che racconta è quella di uno sconosciuto arriva in un villaggio dell'Ardèche. Si chiama Milan e quando arriva fa conoscenza con Manesquier, un insegnante in pensione. Apparentemente diversi e distanti, per età e cultura, entrano in confidenza e diventano amici. Milan avrebbe voluto vivere la vita tranquilla di Manesquier, mentre lui ha sempre desiderato fare l'avventuriero come Milan. Nel giro di tre giorni per entrambi accade un evento importante. Milan deve rapinare la banca del luogo e Manesquier deve sottoporsi ad un intervento. I due pensano che potrebbe essere una buona idea cambiarsi di identità.