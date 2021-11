News Cinema

Tre di troppo: La prima foto della commedia di e con Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele

Carola Proto di 19 novembre 2021 107

Fabio De Luigi si sdoppia e diventa regista e non solo interprete di una commedia per famiglie che parla di coppie con e senza figli. Intitolata Tre di troppo, ha per protagonista anche la simpaticissima Virginia Raffaele. Oggi è arrivata la prima foto.