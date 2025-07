Tre Ciotole: ecco il trailer del film con Alba Rohrwacher e Elio Germano tratto dal romanzo di Michela Murgia

News Cinema

In anteprima mondiale a settembre al Festival di Toronto, e nelle sale italiane dal 9 ottobre, il film diretto da Isabel Coixet con Alba Rohrwacher e Elio Germano che porta al cinema il romanzo omonimo di Michela Murgia. Ecco trailer e trama di Tre Ciotole.

Tre Ciotole, il film diretto dall'acclamata regista spagnola Isabel Coixet che adatta per il grande schermo l'omonimo libro di Michela Murgia, edito in Italia da Mondadori con oltre 200 mila copie vendute, sarà presentato in Anteprima Mondiale al TIFF - Toronto International Film Festival (4-14 settembre 2025) prima di debuttare nei cinema italiani il 9 ottobre con Vision Distribution.

Scritto dalla regista assieme a Enrico Audenino, il film vede protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano, con un cast che comprende anche Silvia D’amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e Sarita Choudhury.

Questa la trama ufficiale:

Dopo quello che sembrava un banale litigio, Marta e Antonio si lasciano. Marta reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. L’unico sintomo che non può ignorare è la sua improvvisa mancanza di appetito. Antonio, chef in rampa di lancio, si butta sul lavoro. Eppure, sebbene sia stato lui a lasciare Marta, non riesce a dimenticarla. Quando Marta scopre che la mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione, tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte.

Tre Ciotole, di cui vi mostriamo di seguito il trailer e il poster, è una produzione italo-spagnola di Cattleya - parte di ITV Studios - Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e Vision Distribution, insieme a Buenapinta Media, Bteam Prods, Perdición Films, Apaches Entertainment, Tres Cuencos AIE. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e in collaborazione con SKY e con la partecipazione di RTVE e di MAX con il finanziamento di Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A./Ministerio de Cultura/Gobierno de de España.

Tre Ciotole: trailer e poster del film