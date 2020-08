Travis Scott ha visto Tenet e ne è entusiasta: domani esce The Plan, la sua canzone per il film

News Cinema

Il rapper Travis Scott, amato da Christopher Nolan, ha composto un brano per la colonna sonora di Tenet, che ha già visto e approvato e che potremo ascoltare domani.

Si intitola "The Plan" il brano che Travis Scott ha composto per la colonna sonora di Tenet di Christopher Nolan, che è un grande ammiratore della sua musica. La canzone - che potremo sentire domani - viene descritta in un articolo con intervista al rapper pubblicata su GQ , in modo appropriato ai temi e al tono del film, come "un viaggio attraverso spazio e tempo che liquida il cervello".

Travis Scott ha dunque avuto il privilegio di essere uno dei primi a vedere il film, per poter comporre il brano, e la sua risposta è entusiasta: con un gioco di parole ha definito Tenet "very fire". In un'email inviata alla rivista, riguardo alla sua collaborazione con Scott, dal canto suo Nolan ha scritto: "Le sue intuizioni sul meccanismo musicale e narrativo che io e il compositore Ludwig Göransson stavamo costruendo sono state immediate, intelligenti e profonde".

A rivelare il titolo della canzone è stato lo stesso Scott col tweet che trovate qua sotto. Ricordiamo che noi italiani siamo al momento tra i fortunati che potranno vedere Tenet al cinema dal 26 agosto.

FLAME x CHRIS NOLAN COOK UP THE PLAN FRIDAY pic.twitter.com/g59Whq3Wyx — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) August 19, 2020

