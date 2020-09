News Cinema

Trash, ecco in anteprima il poster del cartoon in arrivo a ottobre, con un brano inedito di Raphael Gualazzi

Domenico Misciagna di 16 settembre 2020 1

In Trash un gruppo di rifiuti cerca una seconda vita: ecco il poster del film di animazione, in uscita il 16 ottobre, distribuito da Notorious Pictures, che avrà in colonna sonora un brano inedito di Raphael Gualazzi.

Il 16 ottobre anche i rifiuti avranno un'anima in Trash, film di animazione tutto italiano diretto da Luca della Grotta e Francesco Dafano: i protagonisti sono quelli che potete già ammirare nel poster ufficiale che vi mostriamo oggi. Il film presenterà anche un brano inedito di Raphael Gualazzi, non nuovo al mondo dei cartoon, dopo aver preso parte alla versione italiana di Oceania. Il racconto fiabesco ipotizza che i rifiuti, inerti di giorno, acquisiscano vita e pensieri durante la notte: scatola di cartone ammaccata, Slim vive in un mercato insieme alla bottiglia Bubbles suo grande amico, e altri scarti che condividono la sua sorte. Slim e i suoi si guardano dalla minaccia dei Risucchiatori, nient'altro che le macchine aspiratutto dedicate alla pulizia delle strade. La leggenda di una mitica Piramide Magica, un posto in cui i rifiuti possono rinascere a nuova vita, non scalfisce minimamente la scorza ormai dura del disilluso Slim, ma un imprevista sta per fargli cambiare idea, portandolo a immaginare un destino differente per sè e per gli altri... Avventura animata indirizzata ai più giovani, Trash si propone di affrontare con ironia e fantasia la questione ambientale sempre più discussa di questi tempi, concentrandosi sul riciclo dei rifiuti e sul contributo individuale che noi tutti potremmo garantire per rendere il mondo più vivibile.





