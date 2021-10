Trasformers Rise of the Beasts: gli Autobot e i Decepticon in due foto dal set

News Cinema

Steven Caple Jr., regista di Trasformers: Rise of the Beasts, posta su Instagram due immagini del settimo film della saga, che ci mostrano gli Autobot e i Decepticon in Perù.

Dopo aver visto, poco più di un mese fa, un video con il nuovo Optimus Prime, arrivano nuove foto dal set di Transformers: Rise of The Beasts. A condividerle con i fan della saga è il regista Steven Caple Jr., che su Instagram ha postato un paio di scatti. Il primo ci mostra gli Autobot nei loro colori allegri e smaglianti. Il secondo ci restituisce invece i Decepticon, più austeri, scuri e militari.

Come ormai ben sappiamo, Transformers 7 ha a che fare con la serie spinoff animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat e ci farà conoscere una nuova generazione di robot alieni in grado di trasformarsi in giganteschi animali di metallo. Siccome gli avvenimenti di Transformers: Rise of the Beast seguono immediatamente quelli di Bumblebee, i robot non saranno più discendenti degli Autobot e, anzi, il film parlerà dell'arrivo degli Autobot sulla Terra e spiegherà la ragione per cui Optimus Prime è così determinato a proteggere il nostro pianeta.

La trama di Transformers: Rise of the Beast ruoterà intorno a una guerra galattica tra i Maximal e i Predacon e si combatterà in diversi luoghi, da Brooklyn a Machu Picchu, in Perù. E proprio da Machu Picchu arrivano le fotografie del regista che volentieri vi facciamo vedere. Transformers 7 introdurrà anche i Terrorcon, un gruppo di Decepticon capaci di tramutarsi in mostri spaventosi.

Basato su una sceneggiatura di Joby Harold e James Vanderbilt, Transformers: Rise of the Beasts è interpretato da Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez e Tobe Nwigwe. Peter Cullen darà nuovamente la voce, nella versione originale, a Optimus Prime, mentre Ron Perlman è stato scelto per far parlare Optimus Primal, il leader dei Maximal.

Michael Bay, regista dei primi cinque Transformers, produrrà il film, che conquisterà le nostre sale il 23 giugno del 2022.