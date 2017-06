Transformers: uno degli spin-off sarà ambientato nell'Antica Roma?

Appena ieri vi avevamo raccontato del primo spin-off dei Transformers, Bumblebee di Travis Knight con Hailee Steinfeld, oggi sappiamo che un altro dei quattordici film (!) in lavorazione potrebbe ambientarsi nell'Antica Roma. La notizia arriva dal fansite Transformer World 2005, e sembra ricollegarsi strettamente alle fondamenta che sta per gettare Transformers: L'ultimo cavaliere di Michael Bay (dal 22 giugno in sala), il film con cui il regista si congeda dalla serie Paramount.





In Transformers: L'ultimo cavaliere, infatti, si espanderà l'idea di una presenza continuativa dei Transformers accanto all'umanità sin dalla notte dei tempi. Sappiamo che si vedranno i robot mutaforma all'opera durante la II Guerra Mondiale, ma non è escluso che si possa tornare ancora più indietro nel tempo, come questa voce sembrerebbe confermare. D'altronde, per generare contenuti lungo più di dieci film, agire sulle linee temporali e non soltanto sui personaggi diventa praticamente obbligatorio. Non è questa l'unica voce circolante sui nuovi film della serie: non è stata mai finora smentita quella riguardante un'origin story incentrata sul pianeta Cybertron, patria dei nostri colossali eroi.